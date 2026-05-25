marți, 26 mai 2026

Drăgășaniul a devenit capitala educației financiare! Programul național EDU FIN, lansat oficial cu sprijinul BNR și CEC Bank

Peste 100 de elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților și invitați speciali au participat la lansarea oficială a programului național de educație financiară EDU FIN, desfășurată la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Drăgășani. Evenimentul a marcat debutul proiectului pilot dezvoltat de Asociația EDUCARE RO, un program dedicat elevilor de gimnaziu și construit pentru a transforma noțiunile despre bani în competențe reale de viață.

Momentul a avut o puternică încărcătură simbolică prin participarea lui Cristian Popa, prezent în numele Banca Națională a României, care a transmis mesajul instituției privind importanța educației financiare în formarea noilor generații.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și scrisoarea oficială transmisă de Mugur Isărescu către organizatorii programului, Mihaela și Claudiu Manolache, precum și către coordonatorul cărții EDU FIN, Cătălin Ștefănescu. Mesajul guvernatorului evidențiază rolul esențial al educației financiare pentru tineri și apreciază alegerea municipiului Drăgășani drept punct de lansare al unui proiect cu obiective naționale.

În discursul său, Cristian Popa a transmis un mesaj puternic despre responsabilitate și disciplină financiară:

„Educația financiară nu înseamnă doar bani și nu îți garantează automat că vei deveni bogat. Dar îți oferă principii solide, răbdare, disciplină și capacitatea de a lua decizii bune pentru viitorul tău.”

Acesta a vorbit și despre provocările actuale generate de consumul rapid, influența rețelelor sociale și riscurile mediului online, subliniind nevoia dezvoltării gândirii critice în rândul elevilor.

La eveniment a participat și primarul municipiului Drăgășani, Costinel Stoica, care a susținut necesitatea investițiilor în educație și în proiecte dedicate noilor generații.

Programul EDU FIN va continua în perioada următoare în cadrul Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” și al Școlii „Nicolae Bălcescu”, prin activități desfășurate împreună cu profesorii diriginți. Elevii vor participa la module dedicate economisirii, bugetului personal, consumului inteligent și relației sănătoase cu banii.

Inițiatorii proiectului, Mihaela și Claudiu Manolache, au declarat că obiectivul principal al EDU FIN este formarea unei generații mai responsabile financiar și mai bine pregătite pentru provocările reale ale vieții.

Lansarea de la Drăgășani reprezintă primul pas al unui amplu proiect educațional național, construit pentru a aduce educația financiară mai aproape de elevi, profesori și comunități din întreaga țară.

Programul pilot EDU FIN desfășurat la Drăgășani este susținut de CEC Bank, partener care sprijină inițiativele dedicate educației și dezvoltării noilor generații.