duminică, 24 mai 2026

Doliu uriaș în handbalul românesc! A murit legenda care a dus Chimistul Râmnicu Vâlcea în elita Europei

Handbalul românesc este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai respectați antrenori din istoria acestui sport. Profesorul Ion Gherhard, omul care a scris pagini memorabile pentru Chimistul și Oltchim Râmnicu Vâlcea, s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă.

Numele lui Ion Gherhard este legat de unele dintre cele mai mari performanțe ale handbalului feminin românesc. Sub conducerea sa, Chimistul Râmnicu Vâlcea a cucerit Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989, reușind să transforme echipa vâlceană într-un nume respectat pe continent. Tot el a dus Oltchim Râmnicu Vâlcea până în finala Cupei Cupelor, iar mai târziu a ajuns finalist al Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

Federația Română de Handbal a transmis un mesaj emoționant după vestea tragică:

„Într-o carieră impresionantă, începută în sezonul 1969-1970 la Știința Bacău, profesorul Ion Gherhard a cucerit patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României, contribuind decisiv la dezvoltarea handbalului feminin în orașe precum Bacău, Râmnicu Vâlcea și Baia Mare. Pentru mulți, «Geri» a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere și un reper de profesionalism, pasiune și devotament pentru handbalul românesc.”

Pentru iubitorii handbalului din Vâlcea, Ion Gherhard va rămâne mereu simbolul unei epoci de aur, perioada în care Chimistul și apoi Oltchim făceau Europa să vorbească despre Râmnicu Vâlcea. Generații întregi de sportive au fost formate de mâna sa, iar performanțele obținute sub conducerea lui au intrat definitiv în istoria sportului românesc.

Dispariția sa lasă un gol imens în lumea handbalului.