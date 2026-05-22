DOCUMENT OFICIAL EXPLOZIV! Poliția confirmă dosar penal pentru furt de apă la Valea Mare. Imagini incendiare cu instalații clandestine și oameni ai sistemului prinși în teren

vineri, 22 mai 2026

DOCUMENT OFICIAL EXPLOZIV! Poliția confirmă dosar penal pentru furt de apă la Valea Mare. Imagini incendiare cu instalații clandestine și oameni ai sistemului prinși în teren

Scandal uriaș în comuna Valea Mare, după ce o filmare realizată de un consilier local a scos la iveală ceea ce pare a fi o adevărată operațiune de alimentare ilegală cu apă dintr-un bazin aparținând administrației locale. Cazul, despre care inițial s-a încercat minimalizarea lui, a fost confirmat acum chiar de Poliție, printr-un document oficial intrat în posesia redacției noastre.

Imaginile surprinse la fața locului sunt șocante: un sistem improvizat de conducte și furtunuri conectate direct la instalația de alimentare, robineți montați într-un bazin tehnic și un ansamblu agricol format din tractor și cisternă pregătit pentru încărcare. În apropiere apar persoane despre care sursele locale susțin că ar avea legături cu Primăria Valea Mare și cu firma Damila.

După apariția imaginilor, reacția oficială a venit greu, însă acum există confirmarea clară: polițiștii au deschis dosar penal pentru furt.

În adresa oficială transmisă către Ziarul de Vâlcea de către Secția nr. 10 Poliție Rurală Măciuca, cu numărul 808.041 din 19.05.2026, se precizează că la data de 26 martie 2026 a fost înregistrat dosarul penal P/805/046 privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 46 alin. 1 din Legea 51/2006 și art. 228 din Codul Penal, adică furt.

Mai mult decât atât, IPJ Vâlcea confirmă că polițiștii au fost sesizați direct de un cetățean și s-au deplasat în satul Bătășani, unde au identificat sistemul de alimentare și persoanele implicate în exploatarea instalației.

Potrivit punctului de vedere oficial al Poliției, cele două persoane găsite la fața locului au declarat că desfășurau activități „în baza unor relații contractuale cu operatorul de servicii”. Exact aici apare însă marea întrebare: dacă totul era legal, de ce s-a ajuns la dosar penal pentru furt?

Surse din zonă vorbesc despre o practică tolerată de ani de zile, în care resursele publice ar fi fost folosite discreționar, sub protecția unor relații politice și administrative. Filmarea consilierului local pare să fi spart, pentru prima dată, zidul tăcerii.

Localnicii susțin că întreaga operațiune era cunoscută de mulți, dar nimeni nu îndrăznea să vorbească. „Toată lumea știa cine vine și ia apă de acolo. Problema e că nimeni nu intervenea”, afirmă oameni din comună.

Documentul oficial al Poliției schimbă însă complet datele problemei: nu mai vorbim despre simple suspiciuni sau dispute locale, ci despre o anchetă penală în toată regula, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești.

Iar întrebările care planează asupra cazului devin din ce în ce mai incomode:

Cine beneficia efectiv de apa extrasă?

Existau aprobări reale sau doar „acoperiri” administrative?

Ce legături există între persoanele surprinse în imagini și administrația locală?

Și, mai ales, câte astfel de situații similare există în județ?

Cazul de la Valea Mare pare să fie doar începutul unui scandal mult mai mare. Iar imaginile filmate de consilierul local ar putea deveni detonatorul unei anchete care să zguduie serios administrația locală și rețelele de influență din județul Vâlcea.