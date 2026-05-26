DOCUMENT OFICIAL care bagă Vâlcea în alertă! Ministerul Mediului recunoaște: NU există surse alternative pentru apa județului, iar acumularea Vlădești este colmatată 100%

marți, 26 mai 2026

DOCUMENT OFICIAL care bagă Vâlcea în alertă! Ministerul Mediului recunoaște: NU există surse alternative pentru apa județului, iar acumularea Vlădești este colmatată 100%

Un document oficial transmis Parlamentului României de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor scoate la iveală o situație extrem de gravă privind siguranța alimentării cu apă a județului Vâlcea.

În răspunsul formulat la interpelarea deputatului Antonio-Gabi Popescu (foto), Ministerul Mediului afirmă că instituția „nu a fost informată oficial cu privire la necesitatea golirii acumulării Brădișor”. În același timp însă, documentul confirmă indirect vulnerabilitatea majoră a sistemului de alimentare cu apă din județ.

Potrivit ministerului, gradul de umplere al acumulării Brădișor este de 71,49%, iar în prezent „nu au fost identificate probleme care să afecteze siguranța barajului și a amenajării hidrotehnice”. Totuși, adevărata bombă apare câteva paragrafe mai jos.

Ministerul recunoaște oficial că „nu au fost identificate surse alternative care să permită pregolirea acumulării Brădișor”. Mai exact, dacă ar apărea necesitatea unor lucrări ample, a unei intervenții tehnice sau a unei situații neprevăzute, autoritățile nu au în acest moment o variantă sigură pentru alimentarea populației cu apă potabilă.

Și mai șocant este faptul că acumularea Vlădești, vehiculată de-a lungul timpului ca posibilă variantă de rezervă, este practic compromisă. Ministerul Mediului admite că barajul administrat de Hidroelectrica are un grad de colmatare de 100%, nivel care s-ar menține încă de la prima expertiză efectuată în anul 2006.

Cu alte cuvinte, de aproape 20 de ani, statul român știe că această acumulare este complet colmatată, însă problema pare să fi rămas blocată în sertarele instituțiilor.

Documentul mai arată că APAVIL desfășoară „demersuri pentru identificarea unor soluții alternative”, ceea ce demonstrează că soluțiile concrete încă nu există. În plus, Ministerul Mediului pasează responsabilitatea către alte instituții, printre care Guvernul României, Consiliul Județean Vâlcea, Ministerul Energiei și Hidroelectrica.

Deși ministerul susține că exploatarea amenajării hidroenergetice Brădișor „se desfășoară normal”, documentul scoate la lumină o realitate îngrijorătoare: întreg județul Vâlcea depinde aproape exclusiv de o singură acumulare, fără o alternativă funcțională în caz de criză.

Situația ridică semne uriașe de întrebare privind lipsa investițiilor în infrastructura strategică de apă și modul în care autoritățile au gestionat în ultimele două decenii problema colmatării acumulării Vlădești.

În timp ce instituțiile statului își împart responsabilitatea, sute de mii de vâlceni rămân vulnerabili în fața unei eventuale situații de urgență care ar putea afecta alimentarea cu apă potabilă a județului.

Tiberiu Pirnau