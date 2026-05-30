Directorii Ștefan Păun și Alin Voicescu, puși la zid: Râmnicu Vâlcea respiră fum toxic, iar instituțiile de mediu dorm

sâmbătă, 30 mai 2026

Ștefan Păun și Alin Voicescu, marii absenți din lupta cu poluarea. Cine răspunde pentru aerul toxic respirat de vâlceni?

În timp ce locuitorii din Râmnicu Vâlcea reclamă aproape zilnic episoade de poluare provocate de arderea ilegală a deșeurilor, două instituții care ar trebui să se afle în prima linie a combaterii acestui fenomen par să lipsească tocmai atunci când este cea mai mare nevoie de ele. Este vorba despre Garda de Mediu Vâlcea, condusă de liberalul Ștefan Păun, și Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, instituție aflată sub conducerea pesedistului Alin Voicescu.

Fumul gros care se ridică frecvent din zone precum Alunului, Morilor, Izvor sau Inătești nu mai reprezintă de mult o noutate pentru vâlceni. Mirosul înțepător de plastic ars, reclamațiile cetățenilor și imaginile distribuite pe rețelele sociale au devenit aproape o rutină. Cu toate acestea, rezultatele concrete ale instituțiilor care ar trebui să protejeze mediul sunt greu de identificat.

Sub mandatul lui Ștefan Păun, Garda de Mediu Vâlcea pare incapabilă să elimine un fenomen care se desfășoară la vedere. Dacă arderea ilegală a deșeurilor este un secret pentru autorități, atunci vorbim despre incompetență. Dacă este cunoscută și tolerată, atunci problema devine mult mai gravă.

În mod normal, Garda de Mediu ar trebui să fie prezentă în teren, să monitorizeze zonele cunoscute pentru astfel de activități și să colaboreze permanent cu Poliția, Jandarmeria și celelalte instituții abilitate. În schimb, vâlcenii continuă să se întrebe de ce fenomenul persistă de ani de zile fără ca responsabilii să fie identificați și scoși definitiv din circuit.

La fel de multe semne de întrebare planează și asupra activității Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea. Instituția condusă de Alin Voicescu are obligația legală de a monitoriza și evalua impactul asupra mediului și sănătății populației. Cu toate acestea, în percepția publică, APM Vâlcea pare mai degrabă o instituție birocratică, preocupată de hârtii și statistici, decât de problemele reale cu care se confruntă comunitatea.

În ultimii ani, Vâlcea a fost afectată de numeroase controverse de mediu: exploatări de agregate, suspiciuni privind poluarea unor cursuri de apă, arderi ilegale de deșeuri și sesizări repetate privind calitatea aerului. Cu toate acestea, foarte puține dintre aceste probleme au fost urmate de măsuri ferme și de rezultate concrete.

Ceea ce îi nemulțumește cel mai mult pe cetățeni este lipsa de reacție. Oamenii văd fumul, îl simt, îl respiră și îl reclamă. În schimb, instituțiile statului par să ofere doar comunicate și explicații tehnice, fără să rezolve cauza fenomenului.

Astăzi, întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți vâlceni este simplă: ce au făcut concret Ștefan Păun și Alin Voicescu pentru a combate poluarea care afectează municipiul Râmnicu Vâlcea?

Pentru că atunci când un fenomen ilegal se repetă ani la rând, în aceleași zone, sub ochii tuturor, responsabilitatea nu mai aparține doar celor care aprind focurile. O parte din răspundere revine și instituțiilor care aveau obligația să le stingă.

Până când Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului vor demonstra că pot controla fenomenul, suspiciunea că statul a pierdut lupta cu rețelele care ard deșeuri va continua să planeze asupra celor două instituții și asupra conducerii acestora.

Tiberiu Pîrnău