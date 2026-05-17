duminică, 17 mai 2026

Digitalizarea completă a serviciilor publice în județul Vâlcea: cât de pregătiți sunt cetățenii și instituțiile?

Județul Vâlcea se află la o răscruce importantă. Pe de o parte, presiunea națională și europeană pentru digitalizarea administrației publice este tot mai puternică. Pe de altă parte, realitatea de pe teren arată că atât cetățenii, cât și instituțiile locale sunt departe de a fi pe deplin pregătite pentru o tranziție completă în mediul digital. Această distanță dintre obiectiv și realitate merită analizată cu atenție.

Tehnologia a devenit o parte inseparabilă din viețile noastre

Comunicăm diferit, cumpărăm diferit, ne informăm diferit. Accesul la internet a transformat modul în care oamenii interacționează cu lumea din jurul lor, reducând distanțele și accelerând procesele care înainte consumau timp și resurse considerabile.

Un exemplu concret este munca la distanță. Înainte de pandemia din 2020, ideea că milioane de oameni ar putea lucra eficient de acasă părea greu de implementat la scară largă. Tehnologia a dovedit că este posibil.

Aplicațiile de videoconferință, platformele de management al proiectelor și accesul securizat la rețelele companiilor au făcut ca munca remote să devină o realitate funcțională pentru o bună parte din forța de muncă globală. Productivitatea nu a scăzut semnificativ, iar oamenii au câștigat flexibilitate și timp.

Însă digitalizarea platformelor de divertisment sau a mediului de lucru este fundamental diferită de digitalizarea completă a instituțiilor și serviciilor publice.

Acolo, miza este alta: documentele oficiale, datele personale ale cetățenilor, procedurile administrative cu valoare legală și interacțiunile cu statul necesită un alt nivel de securitate, infrastructură și pregătire. Această diferență este esențială atunci când evaluăm situația județului Vâlcea.

Stadiul actual al digitalizării în administrația publică din Vâlcea

Județul Vâlcea a făcut pași în direcția modernizării, dar ritmul este lent față de cerințele actuale. Primăria Râmnicu Vâlcea, cea mai mare administrație locală din județ, oferă unele servicii online, cum ar fi plata taxelor și impozitelor locale prin platforme dedicate. Totuși, numărul serviciilor complet digitalizate rămâne limitat. Multe proceduri administrative continuă să necesite prezența fizică a cetățeanului la ghișeu.

Problemele nu sunt doar de ordin tehnic. Infrastructura digitală în zonele rurale ale județului este insuficientă.

Acoperirea cu internet de bandă largă lipsește în multe comune, ceea ce face imposibilă accesarea serviciilor online de către locuitorii acestor zone, chiar dacă serviciile ar exista. Fără conectivitate, digitalizarea rămâne un concept urban, inaccesibil pentru o parte importantă a populației județului.

La nivel instituțional, există și un deficit de personal calificat în domeniul IT. Multe primării din mediul rural funcționează cu echipe reduse, fără angajați specializați în administrarea sistemelor informatice. Implementarea și menținerea platformelor digitale necesită competențe pe care administrațiile locale mici nu le au în prezent și nici nu dispun de bugetele necesare pentru a le atrage.

Cât de pregătiți sunt cetățenii pentru această tranziție

Gradul de alfabetizare digitală în județul Vâlcea variază semnificativ în funcție de vârstă, mediu de rezidență și nivel de educație. Tinerii din mediul urban folosesc curent serviciile online, sunt obișnuiți cu aplicațiile mobile și nu au dificultăți în navigarea platformelor digitale ale instituțiilor. Pentru ei, o administrație complet digitalizată ar reprezenta un avantaj clar.

Situația este complet diferită pentru vârstnicii din mediul rural, care reprezintă o categorie demografică semnificativă în Vâlcea. Mulți dintre aceștia nu au acces la un dispozitiv conectat la internet, nu au conturi de email și nu știu cum să utilizeze o platformă online.

A cere acestor cetățeni să interacționeze exclusiv digital cu statul nu este realist în condițiile actuale. O digitalizare completă, fără alternative pentru cei care nu pot accesa serviciile online, ar crea o excludere socială profundă.

Există și o problemă de încredere. O parte din cetățeni, inclusiv din generațiile mai tinere, sunt reticenți în privința transmiterii datelor personale prin platforme digitale ale statului. Incidentele de securitate cibernetică la nivel național și lipsa unor comunicări clare despre modul în care datele sunt protejate alimentează această neîncredere. Fără o strategie de comunicare solidă, adoptarea serviciilor digitale va rămâne sub potențial.

Ce ar trebui să se schimbe pentru ca digitalizarea să funcționeze

Primul pas necesar este extinderea infrastructurii de internet în zonele rurale ale județului. Fără conectivitate reală, orice platformă digitală este inutilă pentru o mare parte a populației. Proiectele europene de finanțare a infrastructurii digitale există, dar implementarea lor la nivel local este lentă și birocratică, o ironie dureroasă când vorbim tocmai despre reducerea birocrației prin digitalizare.

Al doilea element critic este formarea resurselor umane. Angajații din administrația publică trebuie să fie capabili să utilizeze și să administreze sistemele digitale. Programele de formare profesională finanțate din fonduri europene ar putea acoperi o parte din acest deficit, dar trebuie să existe voință politică și administrativă pentru a accesa și implementa aceste programe.

Cetățenii trebuie și ei sprijiniți în procesul de tranziție. Crearea unor centre de asistență digitală în comune, unde oamenii pot primi ajutor pentru accesarea serviciilor online, ar reduce bariera de acces. Aceste centre nu ar trebui să funcționeze ca simple puncte de internet, ci să ofere consiliere reală din partea unor persoane calificate.

Nu în ultimul rând, instituțiile publice trebuie să mențină canale alternative de interacțiune pe toată durata tranziției. Ghișeul fizic nu poate dispărea peste noapte. O abordare hibridă, care combină serviciile digitale cu cele tradiționale, este singura cale realistă pentru un județ cu profilul demografic și infrastructural al Vâlcei.

Vâlcea nu este pregătită acum pentru o digitalizare completă a serviciilor publice. Recunoașterea acestui fapt nu este un eșec; este punctul de plecare pentru o strategie realistă. Pașii mici, bine planificați și susținuți de resurse adecvate, vor conta mai mult decât obiective ambițioase rămase pe hârtie.