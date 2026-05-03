luni, 4 mai 2026

Diana Supermarket își premiază clienții: 35.000 de lei, marele premiu în aplicația Diana Bonus!

Diana Supermarket vine cu o campanie care nu trece neobservată și ridică miza fidelității la un nivel rar întâlnit în retailul local. Cu ocazia aniversării, compania lansează aplicația Diana Bonus, un instrument digital simplu, dar extrem de tentant pentru clienți: cumperi, acumulezi beneficii și intri automat în cursa pentru premii consistente.

Miza? Una serioasă: marele premiu de 35.000 de lei, la care se adaugă alte câștiguri atractive – 10 premii de câte 3.500 de lei și 100 de premii de câte 350 de lei. Cu alte cuvinte, sute de șanse reale pentru clienții fideli ai rețelei.

Conceptul este cât se poate de simplu și eficient: descarci aplicația, îți creezi contul și ești automat înscris în tragerea la sorți. Totul se desfășoară online, direct din telefon, fără complicații inutile. În plus, aplicația vine la pachet cu beneficii suplimentare – oferte speciale, listă de cumpărături, acces rapid la promoții și comunicare directă cu magazinul.

Campania se desfășoară în perioada 30 aprilie – 31 iulie 2026, exclusiv în aplicația mobilă, și marchează cei 35 de ani de activitate Diana Supermarket – un reper în comerțul din Vâlcea și nu numai.

În spatele acestei campanii stau și parteneri de top, precum Coca-Cola, Dorna, Monster Energy sau Amstel, dar și branduri cunoscute din industria alimentară, ceea ce întărește ideea că nu este doar o promoție, ci un demers amplu de fidelizare și modernizare.

Mesajul este clar: Diana face pasul spre digital, iar clienții au de câștigat. La propriu.

Pentru cei care încă nu au aplicația, răspunsul e simplu: dacă tot mergi la cumpărături, de ce să nu ai și șansa unui premiu de zeci de mii de lei?