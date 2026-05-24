DEZVĂLUIRI! Ilie Bolojan, acuzat că a pus mâna politic pe Hidroelectrica! Vâlceanul Bogdan Badea vorbește despre „umilințe”, presiuni și conducere în stilul anilor ’50

luni, 25 mai 2026

Ilie Bolojan, acuzat că a pus mâna politic pe Hidroelectrica! Vâlceanul Bogdan Badea vorbește despre „umilințe”, presiuni și conducere în stilul anilor ’50

Scandal uriaș la vârful Hidroelectrica, acolo unde retragerea lui Bogdan Badea din cursa pentru șefia companiei scoate la suprafață ceea ce mulți bănuiau de ani de zile: controlul politic brutal exercitat asupra celei mai profitabile companii de stat din România.

Într-o conferință de presă cu accente dramatice, Badea a descris un climat toxic, dominat de presiuni politice, decizii dictate „de sus” și investiții forțate fără logică economică. Chiar dacă nu l-a nominalizat direct, toate săgețile au mers către premierul Ilie Bolojan, cel care în ultimele săptămâni a atacat public conducerea companiei.

„Suntem umiliți, hărțuiți de decidenții politici”, a spus Badea, într-o declarație care aruncă în aer imaginea de „mare reformator” pe care premierul încearcă să și-o construiască.

Mai grav este că șeful interimar al Hidroelectrica vorbește despre un mod de conducere „specific anilor ’50”, unde specialiștii nu mai contează, iar deciziile sunt impuse politic, într-o logică de tip „tătucul le știe pe toate”.

Declarațiile lui Badea vin după ce Ilie Bolojan a criticat public compania pentru că nu ar fi investit în baterii de stocare, insinuând că managementul ar fi preferat profitul în locul modernizării. Replica directorului a fost devastatoare: afirmațiile premierului „nu au legătură cu realitatea economică și tehnică”.

Practic, unul dintre cei mai importanți oameni din sistemul energetic românesc îl acuză indirect pe premier că vorbește despre lucruri pe care nu le înțelege, dar pe care încearcă să le controleze politic.

În spatele acestui scandal se află o miză uriașă: Hidroelectrica a înregistrat în 2025 un profit de peste 3,3 miliarde de lei, fiind cea mai profitabilă companie a statului român. Controlul asupra unei asemenea mașini de bani înseamnă influență, contracte și putere.

Surse din piața energetică susțin că retragerea lui Badea nu este deloc întâmplătoare și că asupra conducerii companiei s-ar fi exercitat presiuni puternice pentru schimbarea echilibrului de putere din interiorul gigantului energetic.

Tot mai multe voci din domeniu avertizează că România riscă să transforme companiile strategice în simple instrumente politice, conduse nu după criterii economice, ci după interese de partid.