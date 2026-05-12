DEZVALUIRI! Cine a executat CET Govora? Documentele oficiale arunca in aer versiunea administratorului public de la CJ Vâlcea, Adrian Mihaila

miercuri, 13 mai 2026

Cu un tupeu iesit din comun, administratorul public al Consiliului Judetean Valcea, Adrian Mihaila, într-o conferinta de presa, a incercat să inducă ideea că închiderea CET Govora este inevitabilă, legală și deja stabilită definitiv prin calendarul de decarbonizare. In acest context, soluția privată – AUTORO – ar aparea ca o alternativă „naturală” pentru termoficarea municipiului. Gargara de doi lei! Documentele oficiale arată exact contrariul: nu Bruxelles-ul a închis anticipat CET Govora, ci anumite decizii administrative și manageriale interne au accelerat artificial acest proces.

Declarațiile administratorului public al Consiliului Județean Vâlcea, Adrian Mihăilă, privind situația CET Govora și viitorul termoficării din Râmnicu Vâlcea intră în contradicție directă cu documentele oficiale existente și omit aspecte esențiale.

În primul rând, ideea indusă public că închiderea CET Govora era inevitabilă și impusă strict de calendarul european este contrazisă chiar de Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul României, privind unele măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic . Documentul oficial arată negru pe alb că România a negociat cu Comisia Europeană prelungirea funcționării unor capacități pe cărbune până la 31 august 2026, iar în anumite cazuri chiar până în 2030.

Mai mult, CET Govora este menționată explicit în actul normativ, grupurile 3 și 4 fiind incluse între capacitățile care puteau continua exploatarea. Așadar, afirmațiile potrivit cărora „nu se mai putea face nimic” sunt pur și simplu eronate. Se putea. Exista bază legală.

Mai grav este că documentele ANRE demonstrează că reducerea perioadei de funcționare nu a fost impusă de Bruxelles sau de ANRE, ci solicitată chiar de CET Govora. Licența societății era valabilă până în februarie 2028, însă conducerea companiei a cerut voluntar reducerea acesteia până la 31 august 2026.

Această informație schimbă complet discuția publică.

Dacă CET Govora avea licență până în 2028 și cadrul legal permitea funcționarea chiar pana in 2030, atunci întrebarea firească este: de ce administrația județeană și conducerea societății au acceptat sau chiar au accelerat această închidere?

Administratorul public Adrian Mihăilă evită exact această întrebare fundamentală. Nu ne mira!

În plus, declarațiile sale ignoră complet riscul uriaș legat de fondurile europene investite în rețeaua de termoficare. Aproximativ 17 milioane de euro au fost investite în modernizarea conductelor prin fonduri europene, proiect aflat încă în perioada obligatorie de durabilitate.

Regulile europene sunt extrem de clare: infrastructura finanțată nu poate fi modificată substanțial și nu poate genera avantaje economice nejustificate pentru un operator privat.

Ori documentele arată că noua centrală AUTORO era deja conectată la sistemul de conducte al CET Govora.

În aceste condiții, dacă infrastructura modernizată din bani europeni ajunge să deservească un operator privat în perioada de durabilitate a proiectului, există inclusiv riscul unor corecții financiare sau al rambursării fondurilor europene.

Adrian Mihăilă nu explică public: dacă a existat o analiză juridică privind compatibilitatea utilizării rețelei de către AUTORO; dacă există avize de conformitate europeană; cine își asumă eventualele sancțiuni financiare; cine răspunde dacă Bruxelles-ul constată modificarea substanțială a proiectului.

În schimb, opiniei publice i se servește o versiune simplificată și cosmetizată a unei probleme extrem de grave.

Nu exista explicații concrete privind: cine administrează efectiv noua formulă; ce garanții există pentru continuitatea serviciului; cum va evolua prețul gigacaloriei; ce se întâmplă cu aproximativ 1.000 de angajați afectați?!

Așadar, discursul oficial promovat de Adrian Mihăilă se lovește frontal de documentele existente.

Documentele arată că:

CET Govora putea funcționa în continuare;

licența nu a fost retrasă obligatoriu;

conducerea societății a cerut singură reducerea perioadei de funcționare;

există riscuri serioase privind fondurile europene;

există posibilitatea apariției unui avantaj economic major pentru un operator privat;

populația și angajații nu au primit explicații clare privind viitorul sistemului.

Tiberiu Pirnau