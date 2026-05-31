DESCINDERI ÎN FORȚĂ LA RÂMNICU VÂLCEA! POLIȚIȘTII AU LUAT LA PURICAT ORAȘUL: ARME ALBE, SUBSTANȚE SUSPECTE ȘI ZECI DE AMENZI ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE

duminică, 31 mai 2026

DESCINDERE DE FORȚĂ ÎN RÂMNICU VÂLCEA! POLIȚIȘTII AU LUAT LA PURICAT ORAȘUL: ARME ALBE, SUBSTANȚE SUSPECTE ȘI ZECI DE AMENZI ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE

O amplă acțiune a Poliției Vâlcea, desfășurată în noaptea de 30 spre 31 mai, a mobilizat zeci de polițiști, jandarmi și chiar un câine specializat în detectarea substanțelor interzise. Timp de trei ore, municipiul Râmnicu Vâlcea, în special cartierele Nord și Ostroveni, s-a aflat sub supravegherea atentă a forțelor de ordine, care au urmărit combaterea infracționalității stradale, prevenirea consumului de droguri și creșterea siguranței rutiere.

Sub coordonarea Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, la acțiune au participat polițiști de la ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sprijiniți de jandarmii vâlceni.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Aproximativ 200 de persoane au fost legitimate, 65 de autovehicule au fost verificate, iar șapte săli de jocuri de noroc au fost controlate. În cadrul verificărilor au fost efectuate 60 de testări pentru consumul de alcool și șase pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 10.000 de lei.

Una dintre cele mai importante capturi ale nopții a fost realizată într-o sală de jocuri de noroc din zona centrală a municipiului. În urma controalelor corporale, oamenii legii au descoperit asupra a doi bărbați, de 34 și 36 de ani, două obiecte tăietoare-înțepătoare deținute ilegal în incinta localului. Cei doi au fost conduși la sediul Poliției, iar pe numele lor a fost deschis dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

De asemenea, în cartierul Ostroveni, polițiștii au verificat un autoturism staționat în care se aflau doi bărbați. Cu ajutorul câinelui de serviciu Koxx, specializat în detectarea substanțelor interzise, au fost identificate și ridicate substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției, iar cazul a fost preluat de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate.

Prin această acțiune de amploare, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea transmite un mesaj clar: toleranță zero față de infracționalitate, portul de arme albe și consumul de substanțe interzise. Reprezentanții instituției anunță că astfel de razii vor continua și în perioada următoare atât în municipiul Râmnicu Vâlcea, cât și în celelalte localități ale județului, pentru menținerea ordinii publice și protejarea cetățenilor.