miercuri, 20 mai 2026

Descinderi de amploare în Vâlcea și alte județe! Rețea de contrabandă și trafic de droguri, vizată de procurorii DIICOT

Marți dimineață, 19 mai 2026, mai multe locuințe din județul Vâlcea și din alte zone ale țării au fost percheziționate într-o amplă operațiune coordonată de procurorii DIICOT și structurile specializate ale Poliției Române. Pentru cei vizați, ziua a început brusc, cu bătăi în ușă și avertismentul devenit deja clasic în astfel de anchete: „Deschideți, Poliția!”.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, împreună cu polițiști de frontieră și procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară în județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor și Bacău. Ancheta vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și trafic internațional de droguri de risc în formă continuată.

Potrivit probelor administrate până în acest moment, încă din aprilie 2024, mai multe persoane – inclusiv cetățeni de origine sârbă – ar fi construit o rețea bine organizată pentru introducerea în România a unor cantități uriașe de țigări de contrabandă provenite din Serbia, marfă care ar fi fost sustrasă controlului vamal.

Anchetatorii susțin că fiecare membru al grupării avea atribuții clare: identificarea furnizorilor, asigurarea spațiilor pentru depozitare și transbordare, coordonarea transporturilor și distribuția țigaretelor către diverși intermediari și clienți din țară.

În timpul investigațiilor, autoritățile au reușit să indisponibilizeze transporturi ce însumează peste 3 milioane de țigarete de contrabandă.

Mai mult, procurorii susțin că, în toamna anului 2025, o parte dintre membrii grupării ar fi trecut la un alt nivel infracțional, implicându-se într-o rețea de trafic internațional de droguri de risc. Concret, aceștia ar fi organizat transporturi de comprimate cu alprazolam provenite din Serbia și destinate pieței din Finlanda.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi intermediat relațiile dintre furnizori și beneficiari, ar fi coordonat logistica transporturilor și ar fi gestionat sumele de bani provenite din vânzarea comprimatelor.

În urma cooperării dintre autoritățile române și cele finlandeze, în octombrie 2025 au fost descoperite și confiscate în Finlanda aproape 150.000 de comprimate conținând alprazolam, înainte ca acestea să ajungă pe piața ilegală.

Audierile persoanelor vizate urmează să aibă loc la sediul central al DIICOT. Operațiunea a fost sprijinită de brigăzile de combatere a criminalității organizate din Bacău și Oradea, de structurile Poliției de Frontieră și de jandarmii Jandarmeria Română.

Autoritățile precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.