miercuri, 20 mai 2026

Descinderi ale Poliției Animalelor în nordul Vâlcii! Amenzi de peste 12.000 de lei în Călimănești, Dăești și Păușești-Măglași

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au descins, pe 18 mai 2026, în mai multe gospodării din localitățile Călimănești, Dăești și Păușești-Măglași, într-o amplă acțiune de verificare a modului în care sunt respectate obligațiile legale privind deținerea animalelor.

Acțiunea a avut ca obiectiv atât responsabilizarea proprietarilor de animale, cât și limitarea fenomenului de înmulțire necontrolată a câinilor fără stăpân, problemă care continuă să creeze nemulțumiri și riscuri în mai multe localități din județ.

În timpul controalelor, oamenii legii au verificat dacă animalele sunt microcipate, sterilizate și dacă beneficiază de condiții corespunzătoare de hrană, adăpost și îngrijire.

Bilanțul verificărilor nu a fost deloc unul favorabil pentru unii proprietari. Polițiștii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 12.000 de lei. Cele mai frecvente probleme descoperite au fost lipsa microcipării și nerespectarea obligației de sterilizare a câinilor.

Reprezentanții IPJ Vâlcea atrag atenția că legislația privind protecția animalelor nu este opțională și avertizează că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.

„Respectarea normelor privind protecția animalelor reprezintă nu doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate civică”, au transmis polițiștii vâlceni.