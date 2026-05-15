Deputatul Eugen NEAȚĂ, cuvinte de apreciere pentru activitățile de prevenție desfășurate în școlile vâlcene de către Inspectoratul Județean de Poliție

Am fost încântat să aflu din presa vâlceană despre cele peste 500 de activități organizate de Inspectoratul Județean de Poliție, în primele patru luni ale anului, în școlile din județul Vâlcea. Este un efort uriaș al polițiștilor vâlceni în lupta lor cu violența, bullyingul și consumul de substanțe interzise în care sunt implicați copiii și adolescenții. Peste cincisprezece mii de elevi din mediul rural și din mediul urban au asistat la expuneri sau au participat la dialogul cu specialiștii în prevenirea și combaterea violenței, a bullying-ul și a consumul de substanțe interzise, care se petrec în mediul școlar.

Sunt un mare susținător al muncii de prevenție pe care o face un polițist. Ca profesionist în domeniu, nu am susținut niciodată că pedeapsa este o cale de soluționare a infracționalității. În calitate de comandant, am încurajat întotdeauna pe cei care văd în fiecare om un partener de dialog. Nu există faptă greșită care să nu poată fi prevenită. Copiii, în principal, pot fi puși la adăpost de violență, de bullying și de consumul de substanțe interzise, dacă primesc informațiile necesare la timp și din surse de încredere. Iar sursele lor de încredere sunt adulții din familii, dascălii și oamenii legii. Familia – pe parcursul copilăriei și al adolescenței, zi de zi. Dascălii – în timpul programului școlar. Polițiștii, poate cei mai impresionanți în ochii copiilor, prin statutul lor de apărători ai legii și de cavaleri ai ordinii în care trăim. Pe vremuri, angajam discuții amănunțite cu subalternii mei în jurul acestui subiect.

Am fost pregătit la școală și în viața de tânăr polițist să muncesc pentru a îndrepta și nu pentru a pedepsi numaidecât pe cel care a greșit. Și am cultivat această credință în plan profesional și în plan uman, cu foarte bune rezultate. Tocmai de aceea mă bucur acum aflând de această amplă acțiune a Inspectoratului de Poliție al județului Vâlcea și de efortul făcut de polițiștii vâlceni. Înțeleg că peste trei sute dintre activitățile derulate i-au avut în prim-plan pe părinții și pe dascălii copiilor, ale căror priceperi în asigurarea siguranței școlare trebuie construite pas cu pas.

Mai mult, de o atenție a polițiștilor s-au putut bucura chiar și comercianții cărora li s-a amintit că vânzarea către minori a alcoolului, a tutunului și a băuturilor energizante este total interzisă . Niciodată nu este suficient că o reglementare sau o alta figurează într-un text de lege. Polițistul o promovează prin toate mijloacele aflate la dispoziție înainte de a consemna greșeala cuiva. În cazul acesta, vorbind direct cu copiii, cu părinții lor, cu dascălii și chiar cu cei le care pot furniza produse și substanțe interzise.

În calitate de deputat în Parlamentul României, discut frecvent cu părinți ai celor dependenți de consumul de substanțe interzise. Am formulat și am depus inițiative legislative pentru a ajuta la recuperarea celor pierduți și la protecția celor pe care îi pun în pericol. Și tinerii consumatori și familiile lor regretă în primul rând perioadele din copilărie și din adolescență în care pericolul nu le-a fost descris și informațiile le-au lipsit cu desăvârșire. Ajunși la gradul de dependență de acum și la nivelul de pericol produs de sevraj, nimeni nu mai poate da timpul înapoi pentru a se îndrepta.

Prevenția ar fi fost soluția acestei nenorociri și mă bucur că polițiștii din Vâlcea au grijă să facă această muncă la dimensiunile importante la care au făcut-o în aceste luni.

Un gând bun pentru decizia și pentru efortul lor de a preveni.

Mulțumesc!