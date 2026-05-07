Deputat AUR, Antonio Popescu: „Șezătoare Râmnicu Vâlcea”, eveniment special dedicat tradițiilor autentice românești. Tradițiile autentice, promovate în Parlamentul României 

joi, 7 mai 2026

„Șezătoare Râmnicu Vâlcea”, eveniment special dedicat tradițiilor autentice românești. Tradițiile autentice, promovate în Parlamentul României

Parlamentul României a găzduit un eveniment special dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de comunitatea „Șezătoare Râmnicu Vâlcea”, oameni care promovează cu pasiune portul popular, obiceiurile și valorile naționale românești. Atmosfera a fost una autentică, încărcată de emoție, respect pentru tradiție și dragoste pentru identitatea românească.

Participanții au readus în prim-plan frumusețea șezătorilor de altădată, unde românii se adunau pentru a lucra, a cânta, a spune povești și a întări legăturile dintre membrii comunității. Costumele populare, motivele tradiționale și spiritul autentic românesc au transformat evenimentul într-o adevărată lecție despre identitate și rădăcini.

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, prezent la eveniment, a felicitat organizatorii și a transmis un mesaj despre importanța păstrării tradițiilor românești.

„Felicit comunitatea «Șezătoare Râmnicu Vâlcea» pentru această inițiativă extraordinară. România are nevoie de astfel de oameni care nu își uită rădăcinile și care promovează valorile autentice românești. Tradițiile, portul popular și șezătorile reprezintă sufletul acestui popor și trebuie păstrate vii pentru generațiile viitoare”, a declarat deputatul vâlcean.

Organizatorii au subliniat că promovarea tradițiilor românești este esențială pentru păstrarea identității culturale și a patrimoniului național. Într-o societate tot mai grăbită și influențată de globalizare, astfel de evenimente devin adevărate acte de conservare a spiritului românesc autentic.

Evenimentul de la Parlament a demonstrat că tradițiile românești încă au forța de a uni oameni și de a transmite mai departe valori precum respectul pentru familie, comunitate, credință și istorie. Comunitatea „Șezătoare Râmnicu Vâlcea” continuă astfel să fie un exemplu de implicare și promovare a autenticului românesc.