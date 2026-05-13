joi, 14 mai 2026

Dan Puric vine la Horezu pentru lansarea volumului „Încotro, popor român?”

Un eveniment cultural de excepție va avea loc în orașul Horezu, unde actorul, regizorul și eseistul Dan Puric își va lansa volumul „Încotro, popor român?”, o carte care propune un dialog profund despre identitate, demnitate și destinul României.

Evenimentul este programat pentru ziua de vineri, 22 mai, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură Horezu, iar accesul publicului va fi gratuit.

Cunoscut pentru discursurile sale puternice despre valorile naționale, credință și identitate, Dan Puric revine în fața publicului vâlcean într-un moment în care temele legate de direcția societății românești sunt tot mai dezbătute. Lansarea cărții se anunță a fi mai mult decât un simplu eveniment editorial, ci o întâlnire între autor și cei preocupați de viitorul României.

Manifestarea este organizată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Horezu, autoritățile locale invitând toți iubitorii de cultură să participe la această întâlnire cu una dintre cele mai cunoscute voci ale spațiului public românesc.

Pentru rezervări și informații suplimentare, organizatorii au pus la dispoziție numărul de telefon 0758 049 890.