joi, 14 mai 2026

CUTREMUR POLITIC în Vâlcea! Un dosar exploziv al ANI ar putea „reseta” întreaga clasă politică locală!

În culisele administrației publice din județul Vâlcea se vorbește tot mai apăsat despre un dosar extrem de sensibil aflat pe masa Agenției Naționale de Integritate, dosar care, potrivit informațiilor obținute din surse oficiale, se apropie de momentul finalizării după aproape trei ani de investigații discrete.

Iar efectele ar putea fi devastatoare pentru actuala arhitectură de putere din județ.

Surse apropiate mediului administrativ susțin că ancheta ANI ar viza incompatibilități, conflicte de interese și mecanisme de influență care ar fi funcționat ani la rând în interiorul unor instituții-cheie din administrația locală vâlceană. Dacă suspiciunile se confirmă oficial, consecințele nu vor fi doar juridice sau administrative, ci profund politice.

Pentru prima dată după mulți ani, „nemuritorii” din vârful administrațiilor publice locale – oameni considerați intangibili, eterni în funcții și imposibil de clintit – ar putea deveni, metaforic vorbind, muritori.

Iar acest lucru ar însemna un adevărat restart al vieții politice din județul Vâlcea.

De prea mult timp, în administrația locală s-a instalat impresia că anumite nume sunt de neînlocuit, că anumite rețele administrative și politice sunt blindate și că nimeni nu poate zdruncina sistemul construit în jurul intereselor de partid, al influenței și al relațiilor cultivate atent în ani de zile.

Numai că realitatea pare să se schimbe.

Investigația ANI, începută în urmă cu aproximativ trei ani, ar fi ajuns într-o fază avansată, iar concluziile ar putea produce un efect de domino fără precedent în politica vâlceană. În spatele ușilor închise deja există neliniște, telefoane nervoase și încercări disperate de a afla ce urmează.

Pentru unii, finalizarea acestui dosar ar putea însemna sfârșitul unei epoci.

Pentru alții, începutul unei noi configurații politice în Vâlcea.

Un lucru este cert: în perioada următoare, scena politică locală ar putea fi zguduită serios, iar multe dintre figurile considerate până acum „de neatins” riscă să descopere că legea și instituțiile statului încă pot produce surprize.

Vâlcea politică intră într-o zonă de turbulențe majore.

