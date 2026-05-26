CUTREMUR la AJVPS Vâlcea! Alegerile de la Drăgășani, invalidate după scandalurile dezvăluite de Ziarul de Vâlcea. Sorin si Marius Neagoie, suspendați, alegeri amânate!

marți, 26 mai 2026

Scandalul care zguduie de săptămâni bune Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea începe să producă efecte oficiale. Conducerea AJVPS Vâlcea a recunoscut, practic, prin măsurile adoptate în ședința Consiliului din 25 mai 2026, că în jurul procesului electoral intern au existat probleme grave, semnalate atât de membrii asociației, cât și de Ziarul de Vâlcea si alte publicatii locale si nationale.

Într-un comunicat de presă transmis public, Consiliul AJVPS Vâlcea a decis invalidarea Adunării Generale de alegeri desfășurate la nivelul Clubului Drăgășani, precum și anularea adunărilor generale ale grupelor din cadrul clubului, cu excepția Grupei Mitrofani.

Mai mult, analiza privind modul în care s-au organizat alegerile la cluburile Râmnicu Vâlcea și Horezu a fost amânată pentru următoarea ședință de Consiliu, semn că suspiciunile privind neregulile electorale nu se opresc doar la Drăgășani.

Un alt punct exploziv din comunicat îl reprezintă măsurile luate împotriva lui Neagoe Constantin Marius și Neagoe Sorin. Potrivit conducerii AJVPS, cei doi au fost vizați de constatări ale Gărzii Forestiere, iar Consiliul a decis suspendarea calității lor de membri ai AJVPS pentru o perioadă de trei luni.

Totodată, conducerea asociației anunță că vor fi efectuate verificări privind activitatea și respectarea atribuțiilor de serviciu ale celor doi angajați, în urma informațiilor apărute în spațiul public. Rezultatele anchetei interne urmează să fie analizate după audierea persoanelor implicate și după adoptarea măsurilor considerate necesare conform legislației muncii și statutului asociației.

Într-o mișcare fără precedent, Consiliul AJVPS Vâlcea a hotărât și prelungirea mandatelor organelor de conducere cu cel mult un an, ceea ce duce automat la anularea Adunării Generale de alegeri programate pentru 31 mai 2026. Noua convocare va trebui organizată până la data de 30 noiembrie 2026, înaintea Congresului AGVPS.

Deciziile adoptate confirmă tensiunile uriașe care au cuprins lumea vânătorilor și pescarilor sportivi din Vâlcea. În ultimele săptămâni, mai mulți membri ai AJVPS au acuzat public presupuse nereguli în organizarea alegerilor, influențarea delegaților și lipsa de transparență în desemnarea structurilor de conducere.

Comunicatul semnat de președintele AJVPS Vâlcea, avocatul Veronel Rădulescu (foto), transmite că instituția va acționa „cu fermitate” pentru remedierea tuturor deficiențelor care se vor confirma în urma verificărilor.

Tiberiu Pîrnău