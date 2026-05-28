CUTREMUR în economia Vâlcii! Cine controlează acum miliardele județului

joi, 28 mai 2026

Economia județului Vâlcea nu mai seamănă deloc cu cea de acum aproape două decenii. Dacă în urmă cu ani buni județul era dominat de coloși industriali precum Oltchim sau CET Govora, astăzi în fruntea mediului de afaceri au urcat companii din industria auto, alimentară și comerț.

În urmă cu 17 ani, peisajul economic al Vâlcii era dominat de nume precum Oltchim, CET Govora sau Damila. Între timp, multe dintre aceste simboluri industriale au dispărut din vârful clasamentului, au intrat în insolvență ori și-au pierdut influența economică. Oltchim a devenit istorie după preluarea activelor de către Chimcomplex, iar CET Govora a continuat să supraviețuiască în reorganizare judiciară, cu pierderi uriașe de sute de milioane de lei.

Pe de altă parte, în noua elită economică a județului și-au făcut loc companii precum Avicarvil, Faurecia, Vel Pitar, Boromir Ind, ANNABELLA sau grupul Diana, firme care au crescut spectaculos și care controlează astăzi segmente importante din industria alimentară și retail.

Vel Pitar a devenit una dintre cele mai profitabile firme din județ, raportând un profit net de peste 99 de milioane de lei în 2024, în timp ce Avicarvil, companie controlată de grupul Carmistin, a explodat din punct de vedere financiar, cu profituri de peste 49 de milioane de lei.

Interesant este și faptul că firmele cu capital local continuă să reziste în top, chiar dacă presiunea marilor grupuri internaționale este uriașă. Damila, controlată de omul de afaceri Remus Nițu, rămâne între cele mai puternice companii din județ, în timp ce Annabella, Nurvil, Casa Auto Vâlcea sau Farmacia Băjan își păstrează poziții importante în economia locală.

Totodată, analiza scoate la iveală și o realitate dură: economia Vâlcii s-a mutat aproape complet din zona industriei grele în cea a consumului, alimentației și componentelor auto. În timp ce vechile platforme industriale au fost decimate, noile motoare economice sunt reprezentate de fabrici de componente auto, retail alimentar, agricultură industrializată și distribuție.

Un caz aparte rămâne CET Govora, companie aflată încă în topul firmelor vâlcene după cifra de afaceri, dar care a raportat în 2024 pierderi uriașe, de peste 275 de milioane de lei. Situația companiei ridică în continuare mari semne de întrebare privind viitorul sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea și modul în care administrațiile locale au gestionat această problemă strategică.

Clasamentul demonstrează clar că Vâlcea economică a ultimilor ani nu mai este județul platformelor chimice și energetice de altădată. Astăzi, puterea financiară s-a mutat către multinaționale, industria alimentară și afacerile private dezvoltate agresiv în ultimul deceniu.