Cum să cumperi pastă de dinți premium la reducere

Piața produselor de igienă orală s-a diversificat enorm. Dacă acum 15 ani aveai de ales între 3-4 branduri pe raftul farmaciei, acum există zeci de opțiuni: paste pentru dinți sensibili, pentru albire, pentru protecție împotriva cariilor, cu cărbune activ, cu fluor, fără fluor, naturale, bio. Cum te descurci printre toate?

Ce conține o pastă de dinți bună?

Ingredientele fac diferența. Fluorul rămâne ingredientul principal recomandat de stomatologi pentru prevenirea cariilor, întărește smalțul și protejează dinții de acizii produși de bacterii. Concentrația standard pentru adulți este de 1450 ppm, iar pentru copii există formule cu concentrație mai mică.

Pastele pentru dinți sensibili conțin de obicei nitrat de potasiu sau arginină, substanțe care obturează canaliculele dentinare și reduc senzația de durere la rece sau cald. Dacă ai dinți sensibili, merită să investești în astfel de produse, nu doar să suporți disconfortul.

Pastele de albire conțin agenți abrazivi sau peroxid de hidrogen în concentrații mici. Funcționează, dar trebuie folosite cu moderație, abrazivii în exces pot afecta smalțul pe termen lung.

Farmacia fizică vs. online. Unde iese mai ieftin?

Răspunsul pe care mulți nu vor să îl audă: aproape întotdeauna online. Farmaciilefizice au costuri mari de operare și, implicit, prețuri mai ridicate. Platformele online de farmacie vând volume mai mari și își permit marje mai mici, ceea ce se traduce în prețuri mai bune pentru client.

În plus, online găsești mult mai ușor branduri premium sau produse profesionale care nu ajung în farmaciile de cartier. Paste recomandate de stomatologi, produse din import, formule specializate pentru anumite afecțiuni, toate sunt la câteva clickuri distanță.

Există și avantajul comparării rapide. Poți vedea în câteva minute prețurile pentru același produs pe mai multe platforme și alegi cel mai avantajos.

Cum economisești la produse de igienă orală

Trucul simplu pe care puțini îl folosesc: cumpără în set complet. Pastă de dinți, apă de gură, ață dentară, periuță, dacă le iei pe toate din același loc, de obicei beneficiezi de discount la coș sau de transport gratuit, ceea ce reduce costul total.

Abonează-te la newsletter-ul platformelor de farmacie online. Primele oferte ajung de obicei pe email, înainte să fie listate public pe site. Și când găsești un produs bun la reducere, cumpără mai multe, pasta de dinți nu expiră repede și câștigul poate fi semnificativ.

Platformele precum Cuponoman oferă periodic coduri de reducere pentru comenzile de produse de igienă și sănătate, ceea ce face achiziția de produse premium mai accesibilă. Merită să verifici înainte de orice comandă dacă există un voucher activ, economiile se adună în timp. Un astfel de exemplu este codul de reducere pentru Buencia.com de pana la 15%.

Sfaturi finale

Schimbă-ți periuța la fiecare 3 luni sau după o răceală. Periază cel puțin 2 minute, de două ori pe zi. Folosește ața dentară. Da, chiar și dacă știi că nu o faci suficient de des. Și alege pasta de dinți în funcție de nevoile tale reale, nu după reclame. Un stomatolog îți poate recomanda în 2 minute ce tip de pastă ți se potrivește cel mai bine.

Investiția în sănătatea orală este una dintre cele mai rentabile pe care le poți face. Iar dacă o poți face și cu un preț mai bun, cu atât mai bine.