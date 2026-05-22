sâmbătă, 23 mai 2026

Cum alegi corect o mașină de tăiat pereți cu disc diamantat by Tehnodiam

Dacă ai de executat o deschidere în beton armat sau de tăiat un zid structural, alegerea utilajului potrivit poate face diferența dintre o lucrare reușită și timp pierdut pe șantier. O mașină de tăiat pereți cu disc diamantat bine aleasă îți reduce consumul de discuri, ritmul de lucru și riscul de erori acolo unde fiecare milimetru contează.

Primul criteriu: adâncimea de tăiere

Înainte de orice altceva, măsoară grosimea reală a peretelui și adaugă 10–15% marjă. Dacă există tencuială sau alte finisaje, intră și ele în calcul. Pe piață există echipamente pentru tăieri de 165 mm, 410 mm, 705 mm și chiar peste 1000 mm utilajul trebuie ales după lucrare, nu invers.

Un model compact de 165 mm nu va rezolva o tăiere într-un perete de 40 cm. Un echipament supradimensionat pentru lucrări simple generează costuri inutile. Simplu.

Al doilea criteriu: puterea și alimentarea

Motorul influențează direct capacitatea utilajului de a menține turația în contact cu betonul și armătura. Modelele de 230 V sunt mai accesibile pe șantiere fără alimentare trifazată, dar au limitări în aplicații grele. Cele de 400 V sunt preferate acolo unde stabilitatea în sarcină și productivitatea ridicată contează.

Un detaliu de verificat înainte de achiziție: poate instalația electrică de pe șantier susține pornirea și regimul de lucru continuu al utilajului? Un echipament puternic devine inutil dacă nu poate fi alimentat corect.

Husqvarna sau Weka?

Nu e o alegere între bun și slab — e o alegere între două abordări diferite.

Husqvarna este potrivită pentru lucrări repetate, cerințe mari de precizie și nevoia unui ecosistem complet de accesorii. Weka oferă un echilibru bun între putere, manevrabilitate și flexibilitate — o alegere solidă pentru echipele care lucrează pe șantiere variate sau în spații mai restrânse.

Discul contează la fel de mult ca utilajul

Mulți tratează discul diamantat ca pe un simplu consumabil. Greșit. Discul determină viteza de tăiere, calitatea rezultatului și uzura mașinii. Se alege în funcție de tipul de material, prezența armăturii, modul de răcire și intensitatea utilizării întotdeauna împreună cu utilajul, nu separat.

Tăierea umedă (cu răcire cu apă) reduce praful, controlează temperatura și prelungește durata de viață a segmentelor diamantate. Pentru lucrări profesionale de durată, este soluția corectă.

Greșeli frecvente

Alegerea după preț cel mai ieftin utilaj nu e cel mai rentabil dacă nu are adâncimea sau puterea necesară. Ignorarea alimentării un utilaj de 400 V e inutil cu alimentare monofazată. Economisirea la disc un disc neadecvat compromite rezultatul indiferent cât de bună e mașina.

Indiferent de marcă, combinația corectă dintre utilaj, adâncime de tăiere, alimentare și disc diamantat este cea care produce rezultate reale. În această ecuație, Tehnodiam și disc-beton.ro se poziționează exact acolo unde alegerea tehnică corectă contează mai mult decât orice slogan comercial.