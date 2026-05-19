miercuri, 20 mai 2026

CS Vâlcea 1924 domină Cupa României la Box: trei campioane și încă o medalie pe podium

Clubul Sportiv Vâlcea 1924 confirmă forma excelentă a secției de box, după o evoluție remarcabilă la Cupa României rezervată categoriilor U15 și U17. Sportivele clubului vâlcean au urcat de patru ori pe podium, cucerind trei medalii de aur și una de bronz.

Printre cele mai importante rezultate se numără titlul obținut de Andrada Duță, campioană la categoria 60 de kilograme – U15. La rândul său, Țapu Andreea Timeea a reușit să câștige aurul la categoria 70 de kilograme – U17, iar Anghel Andreea s-a impus la categoria 80 de kilograme – U17, aducând un nou titlu pentru delegația vâlceană.

Palmaresul excelent al clubului a fost completat de Hedeguș Amalia, care a obținut medalia de bronz la categoria 70 de kilograme – U15.

Rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat al pregătirii din cadrul secției de box a CS Vâlcea 1924 și arată că sportul vâlcean continuă să producă performanțe la nivel național. Evoluțiile tinerelor sportive reprezintă un nou motiv de mândrie pentru județul Vâlcea și demonstrează că munca depusă de antrenori și sportivi începe să dea roade importante în competițiile de top ale boxului juvenil românesc.