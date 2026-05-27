joi, 28 mai 2026

Criză gravă la Spitalul Județean Vâlcea! Lipsesc medicii cardiologi, diabetologi și radiologi, iar pacienții suportă consecințele

Situație alarmantă la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unde deficitul de medici specialiști începe să afecteze serios actul medical și timpul de așteptare al pacienților. Vâlcenii care suferă de afecțiuni cardiovasculare, diabet sau diverse boli care necesită investigații radiologice se lovesc tot mai des de lipsa personalului medical specializat.

În prezent, una dintre cele mai mari unități medicale din județ se confruntă cu o criză acută de medici în specialități esențiale precum cardiologia, diabetologia și radiologia. Problemele nu sunt noi, însă în ultima perioadă situația pare să se fi agravat, în condițiile în care numărul pacienților este în continuă creștere, iar presiunea asupra medicilor rămași în sistem devine tot mai mare.

Managerul spitalului, chirurgul Dan Ponoran, recunoaște dificultățile cu care se confruntă unitatea medicală și susține că una dintre cauzele principale o reprezintă actuala lege a salarizării, care nu mai reușește să facă sistemul medical atractiv pentru specialiști.

Potrivit conducerii spitalului, tot mai puțini medici aleg să vină în unitățile medicale din provincie, preferând centrele universitare mari sau sectorul privat, unde veniturile și condițiile de muncă sunt considerabil mai avantajoase. În aceste condiții, gărzile devin din ce în ce mai greu de acoperit, iar pacienții sunt cei care resimt direct efectele acestei crize.

Cele mai afectate sunt secțiile unde necesarul de specialiști este vital pentru diagnostic rapid și intervenție imediată. În cazul pacienților cardiaci, orice întârziere poate însemna agravarea stării de sănătate, iar lipsa medicilor radiologi pune presiune suplimentară pe investigațiile imagistice, esențiale în aproape toate specialitățile medicale.

Problema deficitului de personal medical nu este însă una exclusiv locală, ci afectează numeroase spitale din România. Totuși, în județe precum Vâlcea, unde presiunea pe sistemul public de sănătate este ridicată, efectele sunt resimțite mult mai dur de populație.

Conducerea spitalului speră ca în perioada următoare să găsească soluții pentru atragerea de specialiști, însă fără modificări legislative și stimulente reale pentru medici, criza riscă să se adâncească și mai mult.