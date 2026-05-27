joi, 28 mai 2026

Copiii din Băbeni, invitați la o zi plină de magie și distracție în Parcul Mare! Ce surprize pregătește Primăria de 1 Iunie

Cu o zi înainte de Ziua Internațională a Copilului, duminică, 31 mai 2026, Parcul Mare din Băbeni se va transforma într-un adevărat tărâm al veseliei. Primăria Orașului Băbeni, Consiliul Local și Casa de Cultură „Dragoș Vrânceanu” pregătesc un eveniment special dedicat celor mici, care va începe la ora 11.00.

Autoritățile locale, coordonate de primarul Ștefan Bîzîc, promit o zi spectaculoasă, cu numeroase activități recreative și momente artistice pentru copii și familiile acestora.

Programul va include pictură pe față, mascote îndrăgite de copii, concursuri interactive, teatru pentru cei mici, competiții sportive, muzică, dans popular, dulciuri, pinata și multe alte surprize care vor anima întreaga zonă a parcului pe parcursul evenimentului.

Organizatorii au transmis că activitățile vor fi susținute și de partenerii oficiali ai evenimentului – Euro Market, Provincia și Propper Pizza – cărora le-au mulțumit pentru implicare și sprijin.

„Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o zi specială dedicată copiilor și bucuriei copilăriei!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Afișul evenimentului a fost realizat și oferit de George Nedea.