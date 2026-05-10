Controverse în jurul lucrărilor executate de SC CAZICOM SRL pe râurile din Vâlcea! Milioane de euro din lucrari publice, pe banda rulanta!

luni, 11 mai 2026

Semne de întrebare privind lucrările din albiile râurilor din Vâlcea. Solicitări de clarificări privind intervențiile executate de SC CAZICOM SRL în zonele Romani și Tomșani

În mai multe zone din județul Vâlcea, în special în localitățile Horezu și Tomșani, se desfășoară lucrări de decolmatare și regularizare a cursurilor de apă, finanțate prin Administrația Bazinală de Apă Olt. Potrivit informațiilor existente la fața locului, lucrările sunt executate de SC CAZICOM SRL.

Imaginile surprinse în teren arată intervenții ample în albiile râurilor, cu utilaje grele și cantități importante de agregate minerale extrase din perimetrele vizate. Situația a generat numeroase întrebări în rândul localnicilor și al persoanelor care urmăresc modul în care sunt gestionate lucrările hidrotehnice și resursele naturale din județ.

Mai multe persoane din zonă susțin că amploarea intervențiilor depășește ceea ce publicul înțelege, în mod obișnuit, prin lucrări de decolmatare. În lipsa unor explicații tehnice detaliate din partea autorităților competente, există percepția că unele operațiuni ar putea avea un impact semnificativ asupra cursurilor de apă și asupra mediului înconjurător.

De asemenea, în anumite puncte unde se desfășoară lucrările au fost semnalate lipsa unor panouri informative complete sau a unor informații publice clare privind autorizațiile, cantitățile aprobate pentru excavare și destinația agregatelor rezultate în urma intervențiilor.

SC CAZICOM SRL, milioane de euro din lucrari publice, pe banda rulanta!

În acest context, considerăm că este necesară o informare transparentă din partea Administrației Bazinale de Apă Olt și a societății executante, SC CAZICOM SRL, pentru a clarifica: obiectivele exacte ale lucrărilor; documentațiile și avizele existente; cantitățile de agregate extrase; modul de valorificare sau depozitare a materialului rezultat; măsurile de protecție a mediului aplicate pe durata execuției.

Totodată, având în vedere interesul public al subiectului, apreciem că instituții precum Garda Națională de Mediu și celelalte autorități competente ar putea efectua verificări pentru a confirma că lucrările respectă toate prevederile legale și condițiile tehnice stabilite prin autorizații.

În spațiul public au circulat și diverse informații referitoare la posibile conexiuni între anumite persoane influente și operatori implicați în astfel de lucrări. Până la acest moment, nu există documente oficiale sau hotărâri ale unor instituții competente care să confirme existența unor nereguli sau a unor fapte ilegale, motiv pentru care orice astfel de informație trebuie tratată cu prudență.

De asemenea, numele unor foști sau actuali reprezentanți ai sistemului de gospodărire a apelor au fost asociate în discuțiile publice privind aceste proiecte. În lipsa unor concluzii oficiale ale organelor abilitate, publicarea acestor informații trebuie privită exclusiv din perspectiva interesului jurnalistic și a necesității unei transparențe sporite în utilizarea banilor publici.

În ceea ce privește lucrările de regularizare de pe pârâul Cheia, datele disponibile indică faptul că fostul director al ABA Olt, Ion Stoenescu, figurează ca diriginte de șantier în cadrul proiectului. Informațiile privind remunerația aferentă acestei activități nu au fost confirmate oficial de toate părțile implicate, însă subiectul ridică întrebări legitime legate de modul în care sunt atribuite și gestionate astfel de contracte.

Mădălina Duca, cureaua de legatura in afacerea dubioasa?!

În calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Olt, Mădălina Duca are responsabilitatea instituțională de a se asigura că toate lucrările derulate sub autoritatea instituției respectă strict prevederile legale, avizele de mediu și condițiile tehnice aprobate. Având în vedere amploarea intervențiilor semnalate în teren, opinia publică așteaptă din partea conducerii ABA Olt explicații clare privind modul de monitorizare a lucrărilor executate de SC CAZICOM SRL, criteriile de atribuire a contractelor, cantitățile de agregate extrase și măsurile luate pentru protejarea cursurilor de apă și a ecosistemului local. În lipsa unei comunicări transparente, apar inevitabil întrebări și suspiciuni care pot afecta încrederea publică în activitatea instituției.

Ziarul de Vâlcea solicită public:

prezentarea tuturor documentelor privind lucrările executate în zonele Romani și Tomșani;

clarificări oficiale din partea ABA Olt și a SC CAZICOM SRL;

verificări din partea instituțiilor competente privind respectarea legislației de mediu și a condițiilor contractuale;

publicarea datelor privind cantitățile de agregate extrase și destinația acestora.

Până la apariția unor concluzii oficiale ale autorităților abilitate, toate aspectele prezentate reprezintă informații și întrebări de interes public, formulate în baza observațiilor din teren și a sesizărilor primite de redacție.

Contracte publice, conexiuni politice și întrebări legitime în jurul lucrărilor executate de SC CAZICOM SRL

Potrivit informațiilor publice, SC CAZICOM SRL este controlată de omul de afaceri Ion Cazan, cunoscut pentru apropierea sa de mediul politic local și pentru apartenența sa la PSD. În același timp, fiul acestuia, Laurențiu Cazan, a ocupat funcția de deputat din partea PNL, iar în prezent deține funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica.

Numirea lui Laurențiu Cazan în această poziție a fost comentată în spațiul public și în presa centrală, în special din perspectiva experienței profesionale relevante în domeniul energetic și nuclear. Până în prezent, nu există însă vreo decizie oficială sau concluzie a unei instituții competente care să constate încălcări ale legii în ceea ce privește ocuparea acestei funcții.

Ceea ce ar trebui să fie lucrări de decolmatare – intervenții punctuale pentru prevenirea inundațiilor – s-a transformat, în realitate, într-un mecanism prin care agregatele minerale sunt extrase masiv din albie. În multe zone, cursul natural al râului este afectat, malurile sunt destabilizate, iar ecosistemul local este grav perturbat.

Tiberiu Pirnau