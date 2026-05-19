miercuri, 20 mai 2026

Control în centrele DGASPC din Vâlcea! Constantin Rădulescu, presedintele Consiliului Judetean: „Am dispus măsuri urgente”

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a efectuat la sfârșitul săptămânii trecute o serie de controale în centrele aflate în subordinea DGASPC Vâlcea, pentru a verifica personal condițiile în care sunt îngrijiți beneficiarii și modul în care își desfășoară activitatea angajații din sistemul social.

Vizitele au avut loc la Centrele de Îngrijire și Asistență din localitățile Nicolae Bălcescu și Milcoiu, iar șeful județului spune că a vrut să vadă direct realitatea din teren, nu doar rapoarte pe hârtie.

„Suntem aici pentru oameni! Am vrut să văd personal cum sunt îngrijiți beneficiarii și în ce condiții lucrează personalul DGASPC. Sunt cazuri extrem de dificile, oameni imobilizați la pat sau cu probleme grave de sănătate, iar munca angajaților este una care cere multă răbdare și suflet”, a transmis Constantin Rădulescu.

În timpul controalelor, acesta a verificat inclusiv blocurile alimentare, insistând asupra condițiilor de igienă și a modului în care este pregătită și depozitată hrana beneficiarilor. Totodată, președintele CJ Vâlcea a discutat cu personalul centrelor și a apreciat eforturile depuse de angajați, pe care i-a numit „adevărați eroi”.

Rădulescu a recunoscut însă că există și probleme care trebuie remediate urgent. Printre acestea se numără înlocuirea parchetului în anumite camere, lucrări de igienizare și necesitatea unor dotări suplimentare. Potrivit acestuia, au fost deja dispuse măsuri pentru rezolvarea rapidă a deficiențelor constatate.

Vizita din teren a continuat și la Centrul de Permanență din Milcoiu, unde conducerea Consiliului Județean a analizat starea clădirii și posibilitățile de modernizare. Constantin Rădulescu a anunțat că instituția pe care o conduce va sprijini administrația locală pentru obținerea unei finanțări europene necesare reabilitării centrului medical.

„Acest centru are o adresabilitate mare și trebuie sprijinit. Vom ajuta administrația locală în accesarea fondurilor europene și vom căuta soluții inclusiv pentru partea de cofinanțare”, a precizat președintele CJ Vâlcea.

Mesajul transmis de șeful județului a fost unul clar: investițiile în asistența socială și sănătate rămân priorități pentru administrația județeană, iar verificările din teren vor continua și în perioada următoare.