Constantin Rădulescu: ​”Tuturor localnicilor din Popești și Păușești, întreaga mea prețuire, gânduri bune și multă sănătate! La mulți ani”!

Constantin și Elena…din Vâlcea!

Astăzi, într-o zi de mare sărbătoare creștină, m-am bucurat să fiu alături de oameni buni, din două comunități dragi mie: Popești și Păușești.

A fost o zi cu dublă semnificație pentru mine – pe de o parte, ziua numelui pe care o împart cu atâția români și vâlceni destoinici, iar pe de altă parte, ziua acestor localități frumoase, pe care le vizitez mereu cu mare drag.

Popești, în floare de salcâm și în oameni ca florile…

​La Popești m-am întâlnit cu foarte mulți oameni pe care îi prețuiesc. Doamna primar Aurora Măgură are aici o echipă alături de care muncește zi de zi pentru a-și dezvolta comuna și pentru a le oferi localnicilor puterea de a privi cu mai multă încredere în viitor. Iar noi, Consiliul Județean, ne ținem de cuvânt și punem umărul la dezvoltarea comunei!

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități este aproape gata;

Lucrările la Centrul de Aport Voluntar (CAV) sunt pe ultima sută de metri;

Sensul giratoriu se va realiza: fondurile sunt asigurate, se lucrează la devierea rețelelor electrice și trecem rapid la execuție.

​Fotbal, drumuri bune, școli…Pentru oameni, pentru copii, pentru tineri, pentru Păușești Otăsău!

Tot astăzi, l-am vizitat și pe colegul și prietenul meu, Cătălin Avan, energicul primar din Păușești. Comunitatea este în sărbătoare și merită din plin acest lucru, iar primăria face bine că organizează astfel de evenimente o dată pe an. Și acolo unde am crescut eu, în comuna Nicolae Bălcescu, dar și în localitatea vecină, în județul vecin, la Vărzaru, se organiza un mare târg de Sfinții Constantin și Elena.

Vă spuneam că aceste târguri, aceste evenimente sunt un social media pe care eu îl iubesc enorm. La fel cum îi iubesc și pe vâlcenii din Păușești, pentru care, alături de primar și de echipa lui, facem lucruri cu bună-credință pentru comunitate.

În curând, la Păușești, vom avea una dintre cele mai frumoase baze sportive din județ, un proiect pe care îl facem pentru tinerii dragi și buni din localitate și nu numai.