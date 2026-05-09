Constantin Rădulescu: Aproape 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea Vâlcii în 2026!

duminică, 10 mai 2026

În ciuda provocărilor economice și a contextului financiar complicat la nivel național, Consiliul Județean Vâlcea anunță pentru anul 2026 un adevărat BUGET AL DEZVOLTĂRII, axat aproape exclusiv pe investiții și modernizare.

Bugetul județului pentru acest an se ridică la aproape 1 miliard de lei, echivalentul a aproximativ 195 de milioane de euro. Chiar dacă suma este ușor mai mică decât cea din anul precedent, direcția aleasă de administrația județeană este una clară: dezvoltare accelerată prin investiții masive.

Nu mai puțin de 70% din întregul buget, adică aproximativ 708 milioane de lei, va fi direcționat exclusiv către proiecte de investiții. Este unul dintre cele mai mari procente alocate dezvoltării din ultimii ani și demonstrează intenția administrației județene de a transforma Vâlcea prin proiecte concrete și finanțări europene.

Fondurile vor merge către domenii esențiale pentru viitorul județului: infrastructură rutieră, protecția mediului, sănătate, asistență socială, educație, cultură, turism, tineret și sport. Accentul principal va fi pus pe atragerea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, considerate motorul principal al modernizării județului.

Anul 2026 se anunță astfel unul extrem de bogat în proiecte și investiții, cu șantiere deschise în mai multe localități și cu obiective importante aflate în diferite stadii de implementare. Strategia CJ Vâlcea este una clară: mai puțină risipă pe cheltuieli administrative și mai mulți bani investiți direct în dezvoltarea județului și în creșterea calității vieții pentru vâlceni.