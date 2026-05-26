miercuri, 27 mai 2026

Concurs cu dedicație la CAS Vâlcea? Alin Voiculeț intră din nou în cursa pentru șefia instituției care a blocat concediile medicale

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a ajuns, în ultimii ani, un adevărat simbol al haosului birocratic și al întârzierilor fără sfârșit la plata concediilor medicale. Mii de vâlceni și numeroși angajatori au fost prinși într-un mecanism sufocant, în care statul întârzie decontările, firmele rămân fără lichidități, iar oamenii aflați în concedii medicale suportă consecințele unei administrații incapabile să gestioneze situația.

În centrul acestui scandal administrativ se află directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț, cel care se pregătește acum pentru un nou examen de menținere în funcție. Întrebarea care circulă deja în sistemul medical și în mediul politic este una simplă: va fi un concurs real sau doar o formalitate birocratică pentru păstrarea actualilor șefi în funcții?

La începutul verii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs pentru conducerile CAS-urilor din întreaga țară. Oficial, șeful CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, promite transparență totală și „imunizarea” concursului împotriva influențelor politice sau administrative.

Declarațiile sună impecabil pe hârtie. Realitatea din teritoriu ridică însă multe semne de întrebare, mai ales în județe precum Vâlcea, unde problemele grave din sistem au continuat fără ca cineva să răspundă concret pentru ele.

Sub mandatul lui Voiculeț, CAS Vâlcea a acumulat întârzieri uriașe la decontarea concediilor medicale, situație care a generat tensiuni între angajatori, salariați și instituțiile statului. Numeroase firme au fost nevoite să suporte luni întregi sume importante neachitate de stat, în timp ce oamenii care aveau nevoie de sprijin financiar au devenit victimele unui sistem paralizat administrativ.

Cu toate acestea, actuala conducere pare pregătită să meargă mai departe fără emoții.

Potrivit calendarului oficial, dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 4 iunie, urmând ca proba scrisă să aibă loc pe 18 iunie, iar interviurile finale pe 23 iunie. CNAS anunță măsuri speciale de securizare a concursului, acces controlat în săli și înregistrarea audio-video a interviurilor. De asemenea, reprezentanți ai societății civile și observatori independenți ar urma să monitorizeze procesul.

Rămâne însă întrebarea esențială: poate un director sub mandatul căruia CAS Vâlcea a devenit campioană la restanțe să convingă că merită încă un mandat? Sau sistemul va merge, ca de atâtea ori, pe principiul „merge și așa”?