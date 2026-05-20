joi, 21 mai 2026

Comuna Malaia face un nou pas spre modernizare! Primăria a câștigat un proiect important pentru dezvoltarea turismului local

Vești excelente pentru locuitorii comunei Malaia și pentru turiștii care aleg tot mai des această zonă spectaculoasă din nordul județului Vâlcea. Primăria Comunei Malaia a anunțat câștigarea unui nou proiect cu finanțare europeană, destinat dezvoltării infrastructurii turistice și de agrement din stațiune.

Proiectul poartă denumirea „Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement în stațiunea Malaia, județul Vâlcea – O stațiune modernă pentru un turism durabil” și este finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, cu sprijinul ADR Sud-Vest Oltenia.

Investiția este inclusă în cadrul sesiunii „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane / Inițiative locale sustenabile în mediul rural – infrastructura de turism”.

Autoritățile locale susțin că proiectul reprezintă încă un pas important pentru transformarea stațiunii Malaia într-o destinație modernă, atractivă și prietenoasă cu mediul, capabilă să atragă un număr tot mai mare de vizitatori în zonă. Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement va contribui atât la creșterea atractivității stațiunii, cât și la susținerea economiei locale.

Primarul Gheorghe Dinculescu a declarat că acest proiect reprezintă o nouă confirmare a faptului că administrația locală continuă să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunei și pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

„Malaia are un potențial turistic extraordinar și ne dorim să transformăm această zonă într-o stațiune modernă, atractivă și bine pusă la punct din punct de vedere al infrastructurii. Acest proiect este foarte important pentru viitorul comunei și pentru dezvoltarea turismului local. Le mulțumesc tuturor celor implicați în elaborarea și susținerea acestui proiect, dar și echipei din primărie pentru munca depusă”, a transmis edilul.

Comuna Malaia continuă astfel seria investițiilor menite să valorifice potențialul turistic extraordinar al zonei montane de pe Valea Lotrului, una dintre cele mai frumoase regiuni din județul Vâlcea.