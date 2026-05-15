vineri, 15 mai 2026

Color Race revine în forță la Râmnicu Vâlcea: 4 kilometri de culoare, muzică și atmosferă de festival

După câțiva ani de pauză, Color Race se întoarce la Râmnicu Vâlcea cu o ediție care se anunță spectaculoasă. Evenimentul va avea loc pe 31 mai 2026, începând cu ora 16:00, pe strada laterală din zona Shopping City Râmnicu Vâlcea, paralelă cu râul Olt.

Ajunsă la ediția cu numărul șase, competiția transformă o simplă alergare într-un adevărat festival urban. Participanții vor avea de parcurs un traseu de aproximativ 4 kilometri, iar la fiecare 500 de metri vor traversa zone speciale unde vor fi „bombardați” cu pudră colorată.

Organizatorii spun că se așteaptă la peste 1.000 de participanți, evenimentul fiind deschis tuturor categoriilor de vârstă – de la adolescenți și tineri, până la familii cu copii.

Distracția începe încă de după-amiază, odată cu deschiderea zonelor de acces și a activărilor pregătite de parteneri. Publicul va avea parte de muzică, activități interactive, momente dedicate copiilor și sesiuni de încălzire înaintea startului oficial al cursei, programat pentru ora 18:00.

Printre cele mai așteptate momente se numără celebrul „Norișor de culoare”, când sute de participanți vor arunca simultan pudră colorată, într-un spectacol vizual ce va fi surprins cu drona.

Evenimentul nu se oprește însă la linia de sosire. Seara continuă cu petrecerea „Glow in the Dark”, organizată pe terasa Shopping City, unde participanții vor primi accesorii și brățări fosforescente, într-o atmosferă specifică marilor festivaluri de vară.

Color Race s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea și în perioada 2015–2019, edițiile anterioare reușind să strângă peste 2.000 de participanți, potrivit organizatorilor.

Evenimentul este organizat de Hype Tour și Asociația Next&Co. Reprezentanții Hype susțin că au peste un deceniu de experiență în organizarea de evenimente publice în județul Vâlcea, proiectele lor reunind zeci de mii de participanți de-a lungul anilor.

Pentru mulți tineri din Râmnicu Vâlcea, revenirea Color Race înseamnă startul neoficial al verii: alergare, muzică, atmosferă de festival și explozie de culori pe malul Oltului.