marți, 26 mai 2026

CNAIR a câștigat în instanță împotriva lui Busca - AUTORO! Firma controversată din Budești, obligată să plătească prejudicii și dobânzi. Procesul continuă la Tribunalul Vâlcea

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obținut o primă victorie în instanță împotriva AUTORO SRL, una dintre firmele intens discutate în ultimii ani în mediul economic și administrativ din județul Vâlcea. Dosarul, aflat pe rolul instanțelor vâlcene, ridică noi semne de întrebare cu privire la relațiile contractuale dintre anumite societăți private și instituțiile statului.

Totul a pornit de la un litigiu comercial înregistrat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, în care CNAIR a solicitat recuperarea unui prejudiciu produs în legătură cu emiterea unui document identificat drept AST seria CVSD018A1 nr. 22 00000025/2022. Deși detaliile tehnice ale speței nu sunt încă publice în totalitate, hotărârea instanței arată clar că judecătorii au constatat existența unui prejudiciu cert.

Prin sentința civilă pronunțată la 24 noiembrie 2025, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis în parte cererea CNAIR și a obligat AUTORO SRL la plata sumei de 11.660,54 lei către compania națională de drumuri. În plus, instanța a dispus actualizarea sumei cu indicele de inflație și plata dobânzii legale penalizatoare calculate încă din 15 noiembrie 2024 și până la achitarea integrală.

Cu alte cuvinte, judecătorii au stabilit că prejudiciul invocat de CNAIR există și trebuie recuperat.

De remarcat este faptul că procesul nu s-a încheiat. Firma din Budești a atacat hotărârea și a declarat apel pe 18 martie 2026, dosarul ajungând pe masa Tribunalul Vâlcea. Primul termen a fost stabilit pentru 23 iunie 2026.

Chiar dacă suma aflată în litigiu nu este una uriașă, dosarul capătă o importanță aparte prin prisma numelui societății implicate. AUTORO SRL a mai apărut în diverse discuții și controverse privind lucrări, contracte și conexiuni din zona infrastructurii și a mediului politico-administrativ local.

În mediul economic vâlcean, numele AUTORO este asociat de ani buni cu afaceri consistente în domeniul construcțiilor și infrastructurii, iar apariția companiei într-un litigiu pierdut în primă instanță chiar cu CNAIR nu poate trece neobservată.

Interesant este și faptul că instanța a respins cererea CNAIR privind cheltuielile de judecată, ceea ce arată că dosarul a avut anumite particularități juridice care vor fi, cel mai probabil, speculate în apel de avocații firmei din Budești.

Rămâne de văzut dacă Tribunalul Vâlcea va menține sentința Judecătoriei sau dacă AUTORO SRL va reuși să răstoarne decizia. Până atunci însă, un lucru este cert: o companie privată din Vâlcea a fost obligată de instanță să achite prejudicii către statul român, iar cazul deschide din nou discuția despre modul în care sunt derulate anumite raporturi contractuale în zona infrastructurii publice.