miercuri, 6 mai 2026

Centrul Cultural Municipal „înghite” peste 8,4 milioane lei din bugetul Râmnicului. Aproape 7 milioane merg pe salarii

Primăria Râmnicu Vâlcea pregătește aprobarea unui buget generos pentru nou-înființatul Centru Cultural Municipal, instituția rezultată după reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” și absorbția Teatrului Municipal „Ariel”. Potrivit proiectului de hotărâre care va intra în dezbaterea Consiliului Local, instituția de cultură va funcționa în 2026 cu un buget total de 8.402.000 lei, din care cea mai mare parte vine direct din buzunarul contribuabililor vâlceni.

Datele din document arată că municipalitatea va aloca nu mai puțin de 8.050.000 lei sub formă de subvenție de la bugetul local, în timp ce veniturile proprii estimate sunt de doar 350.000 lei, iar donațiile și sponsorizările ajung la un nivel aproape simbolic: 2.000 lei. Practic, instituția culturală va depinde aproape integral de finanțarea publică.

Și mai interesantă este structura cheltuielilor. Din cele 8,4 milioane lei, suma uriașă de 6.902.000 lei este rezervată cheltuielilor de personal. Asta înseamnă că peste 82% din întregul buget al Centrului Cultural Municipal se duce pe salarii, indemnizații, contribuții și alte drepturi salariale. Pentru bunuri și servicii rămân 1.477.620 lei, iar alte cheltuieli însumează 50.000 lei.

În anexele financiare apar și cheltuieli pentru reclamă și publicitate, chirii, protocol și reprezentare, transport, deplasări sau materiale pentru întreținere și funcționare. Totodată, documentele arată că instituția estimează încasări din spectacole, manifestări culturale și vânzare de bilete, însă acestea rămân modeste în raport cu sumele pompate de la bugetul local.

Administrația Gutău justifică noul buget prin reorganizarea sistemului cultural local și prin funcționarea Centrului Cultural Municipal ca instituție publică de spectacole și concerte aflată în subordinea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea. În referatul de aprobare se precizează că finanțarea este asigurată atât din subvenții acordate de municipalitate, cât și din venituri proprii rezultate din activitățile specifice.

Rămâne însă întrebarea firească: cât de sustenabil este un model cultural în care aproape tot bugetul merge pe aparatul salarial, iar veniturile proprii reprezintă doar o fracțiune din cheltuieli? Într-un oraș în care investițiile în infrastructură, trafic sau cartierele periferice sunt reclamate constant de cetățeni, suma de peste 8 milioane de lei pentru cultură va stârni, cu siguranță, discuții aprinse în Consiliul Local și în spațiul public.