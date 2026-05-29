„Cârnații din topor din Vâlcea”, succes european pentru producătorul local AVI-GIIS

sâmbătă, 30 mai 2026

„Cârnații din topor din Vâlcea”, succes european pentru producătorul local AVI-GIIS

Producătorul vâlcean AVI-GIIS, deținătorul brandului „Ca altădată”, a obținut în 2025 certificarea europeană de Indicație Geografică Protejată (IGP) pentru produsul „Cârnați din topor din Vâlcea”, o recunoaștere care consolidează poziția produsului pe piață și îi oferă un avantaj competitiv în relația cu marile lanțuri de retail.

Compania din Mihăești a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei și un profit net de aproximativ 1,53 milioane de lei, în creștere cu 45% față de anul precedent.

Produsul este realizat după o rețetă tradițională din Oltenia de sub munte, folosind carne de porc mărunțită manual, sare de Ocnele Mari și afumare cu lemn de fag. Certificarea europeană garantează respectarea procesului tradițional și legătura directă cu zona geografică din județul Vâlcea.

Fondată în 1991, AVI-GIIS promovează prin brandul „Ca altădată” produse autentice românești, având în portofoliu 13 produse atestate tradițional și 10 produse înregistrate cu Rețetă Consacrată.

Potrivit reprezentanților companiei, certificarea IGP nu reprezintă doar o recunoaștere a tradiției locale, ci și o oportunitate de dezvoltare economică pentru producătorii care valorifică rețetele și resursele autentice ale județului Vâlcea.

„ Când atestezi un produs tradițional, practic îi dezvălui povestea. Având poveste, ai asigurat scaunul la masa negocierilor. Poți să discuți cu marii retaileri, cu cumpărători, cu parteneri, pentru că nu mai vorbești despre un produs banal, ci despre un produs cu identitate ”, spune Aurel Simion, cofondator AVI-GIIS.

Aurel Simion are peste 40 de ani de experiență în sectorul agroalimentar, un doctorat în domeniul maturării și frăgezimii cărnii prin procedee mecanice și experiență inclusiv în administrația publică agricolă. Pentru el, tradiționalul nu înseamnă doar etichetă și nostalgie, ci o formă de economie locală care trebuie documentată, protejată și adusă coerent în piață.