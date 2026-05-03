luni, 4 mai 2026

Bullying-ul scapă de sub control în școli! Senatoarea Andra Bică cere intervenție rapidă și sancțiuni dure

Senatoarea Andra Bică readuce în atenția publică o problemă ignorată prea mult timp în școlile românești: violența psihologică. Într-o intervenție susținută în plenul Senatului, aceasta a descris fenomenul ca fiind unul tot mai răspândit și periculos, cu efecte grave asupra elevilor – de la scăderea performanțelor școlare până la depresie și, în cazuri extreme, gânduri suicidare.

În acest context, parlamentarul PSD a anunțat că pregătește modificări la Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, considerând că actualele prevederi sunt insuficiente și aplicate neuniform. Deși legea include măsuri pentru prevenirea violenței în școli, realitatea din teren arată lipsa unor termene clare de intervenție, absența unui responsabil unic pentru gestionarea cazurilor și neclarități privind sesizările anonime.

„Nu vorbim doar despre conflicte între elevi, ci despre un climat toxic, în care umilirea, presiunea sau excluderea pot lăsa urme adânci. Bullying-ul nu este o etapă firească, ci o formă de abuz care trebuie combătută ferm”, a transmis Andra Bică.

Printre măsurile propuse se numără introducerea unui termen strict de maximum 48 de ore pentru reacția școlii la orice sesizare de violență, extinderea mecanismelor de raportare prin posibilitatea sesizărilor anonime și electronice, dar și sancțiuni clare pentru personalul care nu își îndeplinește obligațiile legale. De asemenea, senatoarea propune desemnarea unor coordonatori antibullying în fiecare unitate de învățământ și raportarea anuală, anonimizată, a cazurilor către Ministerul Educației.

Bică susține că aceste schimbări nu ar genera costuri suplimentare semnificative, întrucât pot fi implementate folosind resursele deja existente în sistem. În opinia sa, este momentul ca Parlamentul să demonstreze că tratează cu seriozitate siguranța elevilor și că poate trece de la declarații la măsuri concrete.

Mesajul este clar: fără reguli ferme și responsabilitate reală, fenomenul violenței psihologice va continua să producă victime în tăcere, chiar în interiorul școlilor.