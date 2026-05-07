Buican și delirul liberal de după prăbușirea PNL: omul care a pierdut de două ori CJ Vâlcea dă lecții de strategie națională

joi, 7 mai 2026

Deputatul Cristian Buican a reușit din nou performanța de a transforma o ședință internă a PNL într-un spectacol al frustrării politice și al contradicțiilor fără sfârșit. Într-un discurs halucinant ținut în Biroul Politic Național, liderul liberal vâlcean a vorbit despre „proiecte de țară”, „demnitate liberală” și „compromisuri cu PSD”, de parcă nu ar fi chiar unul dintre veteranii sistemului politic care a ținut PNL Vâlcea captiv ani la rând într-o combinație de scandaluri, jocuri de culise și războaie personale.

Buican s-a plâns teatral că a pierdut de două ori Consiliul Județean „la masa verde”. A uitat însă să spună că electoratul vâlcean i-a transmis de ani buni un mesaj clar: sub conducerea sa, PNL Vâlcea a devenit o organizație tot mai slabă, incapabilă să câștige decisiv județul. Să invoci permanent conspirații și „mese verzi” după două eșecuri majore nu mai ține de analiză politică, ci de incapacitatea de a accepta realitatea.

Mai grav este însă atacul extrem lansat de Buican la adresa instituțiilor statului. Afirmațiile potrivit cărora „șefii de poliție au carnet roșu” și că în „tribunale și curți de apel se iau hotărâri la comanda PSD” sunt de o gravitate uriașă. Dacă liderul PNL Vâlcea are probe despre control politic asupra justiției și poliției, atunci ar trebui să le prezinte public și să sesizeze instituțiile competente. În caz contrar, discursul său nu reprezintă decât o nouă încercare disperată de a arunca vina propriilor eșecuri pe „sistem”, exact cum fac politicienii care nu mai au nimic de oferit.

Ironia este monumentală: Buican vorbește despre „relații de partid și clientele”, deși chiar în mandatul său PNL Vâlcea a fost acuzat constant de jocuri de culise și de împărțirea influenței prin instituții. Să vii acum și să pozezi în apostolul purității politice după ani întregi în care ai fost parte a mecanismului puterii pare mai degrabă un exercițiu de ipocrizie decât unul de reformă.

Discursul său a părut rupt complet de realitatea politică. În timp ce PNL se prăbușește electoral, iar partidul caută soluții pentru supraviețuire, Buican livrează teorii despre „lumina de la Cotroceni”, despre comploturi și despre un partid care ar trebui să cucerească singur România. Exact liderul care nu a reușit să cucerească nici măcar Vâlcea vorbește acum despre recâștigarea țării.

În loc de asumare, autocritică și reconstrucție, liderul liberal vâlcean a oferit un nou episod de victimizare politică și retorică incendiară. Problema PNL nu mai este doar că a pierdut guvernarea. Problema este că încă mai ascultă oameni care confundă permanent eșecul personal cu „trădarea sistemului”.