duminică, 3 mai 2026

BOMBĂ ÎN SCANDALUL CET GOVORA! Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, cercetat de Parchetul General!

Scandalul închiderii CET Govora capătă proporții explozive și riscă să se transforme într-un dosar de interes național. Surse din zona instituțională susțin că la nivelul autorităților centrale ar exista deja sesizări și verificări preliminare privind modul în care s-a ajuns la decizia de închidere accelerată a uneia dintre cele mai importante capacități energetice din Vâlcea. La nivelul Parchetului General ar exista un dosar penal, care-l vizeaza direct pe fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, impreuna cu responsabili din ANRE, Transelectrica si CET Govora.

În centrul acestui uriaș puzzle se află decizii controversate, declarații contradictorii și, mai ales, o mutare care sfidează orice logică economică: CET Govora și-a reziliat singură licența de funcționare, deși putea opera până în 2028 și chiar în perspectiva anului 2030, conform derogărilor europene privind decarbonizarea.

Înregistrare audio care schimbă tot jocul

O intervenție oficială a lui Virgiliu Ivan, director în cadrul Transelectrica, în Comisia pentru Energie din Senat, aruncă în aer întreaga poveste.

Acesta a confirmat existența unei alternative private pentru încălzirea municipiului Râmnicu Vâlcea:

„Acolo a fost pusă în funcțiune și o centrală privată, Autoro (…) care ar urma să furnizeze agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.”

Declarația este devastatoare. Nu doar că validează existența unei soluții private, dar sugerează că aceasta era deja luată în calcul înainte de închiderea efectivă a CET Govora.

Potrivit transcriptului intervenției din ședință, directorul din cadrul Transelectrica a vorbit deschis despre existența unei alternative private pentru furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea:

**„Pentru municipiul Râmnicu Vâlcea aș mai avea de adăugat un aspect, și anume că acolo a fost pusă în funcțiune și o centrală privată, Autoro, care are o capacitate de 20 MW și cu care există, din câte știu, un contract prin care această centrală ar urma să furnizeze agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Această centrală a fost pusă în funcțiune în luna februarie și, în prezent, se află în teste. Practic, după închiderea centralei pe cărbune de la Govora, vor exista două entități care vor produce și livra agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea: centrala dezvoltată de Consiliul Județean și această centrală privată, aflată încă în teste.

Săptămâna viitoare, documentația va fi analizată în cadrul Transelectrica.”**

Declarația este una extrem de gravă, deoarece confirmă oficial scenariul despre care se vorbea doar pe surse: închiderea CET Govora ar putea deschide ușa pentru operatori privați, chiar înainte ca aceștia să fie complet funcționali.

Coincidență sau plan?

În timp ce CET Govora era împinsă spre închidere: o centrală privată de 20 MW era deja pusă în funcțiune (Autoro); se vorbea despre contracte pentru furnizarea agentului termic; instituții-cheie din sistem susțineau politicile de decarbonizare fără rezerve.

Mai mult, aceeași intervenție arată că Transelectrica a avut un punct de vedere favorabil pentru ordonanța care a accelerat închiderea capacităților pe cărbune.

Întrebarea devine inevitabilă:

a fost o simplă coincidență sau un mecanism coordonat?

CET Govora putea funcționa ani buni

Chiar din declarațiile oficiale reiese un adevăr ignorat public: România a obținut posibilitatea de a menține în funcțiune anumite centrale pe cărbune până în 2030.

Asta înseamnă că:

CET Govora NU trebuia închisă urgent;

exista timp pentru tranziție;

exista spațiu pentru investiții și modernizare.

Și totuși, în mod inexplicabil, societatea a făcut pasul fatal: a cerut reducerea propriei licențe până în august 2026.

Legături controversate și interese private

În acest context, apar și alte informații care ridică semne de întrebare serioase în mediul local.

Surse din industrie vorbesc despre relații apropiate între persoane din conducerea CET Govora și mediul privat interesat de preluarea pieței de energie termică din Râmnicu Vâlcea.

Este invocat inclusiv numele directorului Ion Roescu, despre care se susține că ar avea o colaborare de durată (inclusiv financiara!) cu omul de afaceri Ion Bușcă – cel care a dezvoltat noua centrală în cogenerare.

Dacă aceste informații se confirmă, discuția nu mai este despre management defectuos, ci despre posibil conflict de interese cu implicații majore asupra unui serviciu public esențial.

Cine răspunde?

Având în vedere amploarea situației, presiunea publică crește pentru clarificarea rolului unor instituții-cheie: Ministerul Energiei, Transelectrica, ANRE, conducerea CET. Govora

Opinia publică are dreptul să știe:

Cine a decis reducerea licenței?

De ce s-a renunțat la o capacitate funcțională?

Cine beneficiază de pe urma acestei decizii?

Există interese private care au influențat închiderea CET Govora?

Tiberiu Pirnau