Bomba de la DGASPC Vâlcea: 21,5 milioane lei pentru mâncarea centrelor sociale! Contractele cu DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL si GALLO INVEST SRL ridică suspiciuni uriașe!

miercuri, 13 mai 2026

Contractele de catering pentru centrele DGASPC Vâlcea ridică semne de întrebare cât casa. Vorbim despre o achiziție publică de peste 21,5 milioane lei fără TVA, atribuită prin procedură deschisă, pentru asigurarea hranei zilnice a beneficiarilor din centrele sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Mic dejun, prânz, cină și două gustări. Pe hârtie, totul sună impecabil: nutriție echilibrată, standarde minime obligatorii, persoane vulnerabile, grijă instituțională. În realitate, cifrele și documentele deschid o poveste care trebuie explicată public, până la ultima virgulă.

Miza nu este una oarecare. DGASPC Vâlcea a scos la licitație serviciile de catering pentru perioada 2026–2028, prin acord-cadru, împărțit pe loturi. Anunțul de atribuire CAN1163176 a fost publicat în 28 aprilie 2026, iar valoarea totală a achiziției este de 21.597.304,72 lei fără TVA. Contractele atribuite, in primul rand, către DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL, societate cu CUI RO5975758, vizează mai multe loturi importante: Lotul III, Lotul IV și Lotul V, cu acorduri-cadru și contracte subsecvente încheiate în februarie și martie 2026.

Aici începe, de fapt, partea interesantă. Până acum, DGASPC Vâlcea mergea pe contracte pe perioade mai scurte, care permiteau o verificare mai frecventă a calității serviciilor și a prețurilor. De această dată, instituția a mers pe un acord-cadru pentru 2026–2028. Trei ani. O perioadă generoasă, confortabilă, care oferă predictibilitate operatorului economic și, evident, siguranța unor venituri constante din bani publici.

Firma câștigătoare, DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL, nu este o necunoscută. Din datele publice, societatea apare cu activitate în zona de catering, dar și cu un trecut și o denumire care trimit evident spre zona de service auto. În prezentarea firmei apar date economice interesante: cifră de afaceri de 4.791.214 lei în 2024, profit net de 109.884 lei, datorii totale de 939.041 lei și 17 salariați. În 2023, cifra de afaceri era de 3.104.904 lei, iar profitul net de 381.587 lei. Cu alte cuvinte, vorbim despre o firmă care, în 2024, avea o cifră de afaceri de sub 5 milioane lei, dar care intră într-o achiziție publică de peste 21 milioane lei fără TVA, derulată pe trei ani.

Întrebarea firească este: cum a fost dimensionată această achiziție și cum s-a ajuns la asemenea valori?

În documentația procedurii apare un detaliu esențial: conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 4 din 30 ianuarie 2025, valoarea alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilități din centrele DGASPC Vâlcea este de 32 lei pe zi, cu TVA inclus, pentru mic dejun, două gustări, prânz și cină. Așadar, 32 de lei pe zi pentru fiecare beneficiar.

Numai că, potrivit informațiilor discutate chiar cu reprezentantul firmei de catre colegii de la publicatia Timpul de Valcea, în Argeș același operator ar livra hrană la un tarif de aproximativ 22 lei. La Vâlcea, prețul ajunge la 32 lei. Diferența este de 10 lei pe zi, pe beneficiar. Pare puțin la prima vedere, dar la sute de beneficiari și pe o perioadă de trei ani, diferența se transformă în milioane de lei. Bani publici. Bani plătiți de contribuabili. Bani care ar trebui să se vadă în calitatea hranei, nu doar în confortul financiar al unui contract lung.

Și mai interesantă este explicația legată de capacitatea firmei. Reprezentantul DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL vorbește, conform timpuldevalcea.net, despre o bucătărie de aproximativ 500 de metri pătrați, despre capacitatea de a produce până la 4.000 de porții pe zi, despre mașini autorizate, izoterme, frigidere, șoferi și personal necesar pentru livrare. Tot el ar fi recunoscut însă că folosește sub 50% din capacitatea de producție. Atunci apare întrebarea logică: de ce întreții o asemenea structură, dacă nu ai asigurate contracte consistente, pe termen lung?

La Vâlcea, răspunsul pare să fi venit sub forma unui acord-cadru pe trei ani.

Mai există un punct sensibil: documentația de atribuire. Caietul de sarcini ar fi prevăzut, potrivit informațiilor analizate, ca unitatea de preparare a hranei să fie autorizată sanitar-veterinar. Nu doar „înregistrată”, nu doar declarată, nu doar prezentată frumos în DUAE, ci autorizată conform cerințelor pentru activități de preparare și livrare hrană. Diferența dintre o simplă înregistrare și o autorizare sanitar-veterinară este uriașă. Înregistrarea poate fi o formalitate administrativă. Autorizarea presupune verificări, condiții, controale și asumarea unor standarde privind siguranța alimentară.

Aici trebuie să intervină public DGASPC Vâlcea, DSP, DSVSA, AJPIS și Consiliul Județean Vâlcea. Există sau nu autorizația sanitar-veterinară cerută în caietul de sarcini pentru unitatea efectivă unde se prepară hrana? A fost depusă în SEAP? A fost verificată de comisia de evaluare? Este valabilă pentru activitatea prestată concret, nu pentru alt punct de lucru, nu pentru alt tip de activitate, nu pentru altă formă de alimentație publică?

Pentru că nu vorbim despre sandvișuri livrate la o conferință. Vorbim despre hrană zilnică pentru persoane vulnerabile: adulți cu dizabilități, persoane vârstnice, copii și beneficiari aflați în centre sociale. Vorbim despre oameni care depind complet de instituțiile statului. Iar când statul plătește, statul trebuie să verifice.

În anunțul de atribuire apar contracte clare: acord-cadru pentru Lotul III, nr. 23901 din 16 februarie 2026, atribuit către DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL, în valoare de 3.403.529,36 lei; acord-cadru pentru Lotul IV, nr. 23906 din 16 februarie 2026, în valoare de 1.935.952,48 lei; contract subsecvent pentru Lotul III, nr. 25756 din 18 februarie 2026, în valoare de 950.255,46 lei; contract subsecvent pentru Lotul IV, nr. 25761 din 18 februarie 2026, în valoare de 540.512,28 lei; contract subsecvent pentru Lotul V, nr. 44342 din 25 martie 2026, în valoare de 391.737,5 lei.

Așadar, nu discutăm despre suspiciuni abstracte, ci despre contracte concrete, sume concrete, beneficiari concreți și responsabilități concrete.

Un alt element care merită lămurit este modul în care s-a împărțit licitația pe loturi și cum au fost depuse ofertele. Dacă firma spune că și-ar fi dorit tot județul, dar în anumite zone a licitat astfel încât nu a câștigat, atunci întrebarea este inevitabilă: a fost o strategie economică normală sau a existat o împărțire tacită a pieței între operatori? Autoritățile au obligația să verifice dacă procedura a fost una real concurențială sau dacă s-a mers pe o formulă comodă, în care fiecare primește ce trebuie și nimeni nu deranjează prea mult sistemul.

Cazul trebuie analizat și prin prisma responsabilității politice. DGASPC Vâlcea se află în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Nu este o instituție suspendată în aer. Are conducere, are ordonator de credite, are comisie de evaluare, are departament de achiziții, are compartiment juridic, are control intern. Iar peste toate acestea se află răspunderea administrației județene. Nu poți invoca grija față de persoanele vulnerabile în comunicate publice, iar când apar întrebări despre contracte de milioane, prețuri crescute și autorizații esențiale, să te ascunzi în spatele procedurilor.

Ziarul de Vâlcea solicită public DGASPC Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea să prezinte următoarele documente: autorizația sanitar-veterinară a unității unde se prepară hrana pentru centrele din Vâlcea; documentele depuse de DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL în susținerea capacității tehnice; punctele de lucru declarate; avizele pentru mijloacele de transport; rapoartele de evaluare; clarificările cerute în SEAP; justificarea prețului de 32 lei pe zi; procesele-verbale de recepție și verificările de calitate făcute după începerea livrărilor.

Până atunci, rămâne un tablou greu de ignorat: o firmă cu denumire de service auto, cu cifră de afaceri anuală mult mai mică decât valoarea totală a achiziției, primește contracte de catering pe trei ani pentru centrele sociale din Vâlcea; prețul zilnic ajunge la 32 lei pe beneficiar, în timp ce în alt județ s-ar livra la 22 lei; iar cerința esențială privind autorizarea sanitar-veterinară trebuie demonstrată public, nu doar invocată în vorbe.

Un alt element care complică și mai mult tabloul acestei licitații de peste 21,5 milioane lei este apariția firmei GALLO INVEST SRL , societate cunoscută în Râmnicu Vâlcea prin restaurantul Gallo Nero. Firma cu CUI 33272354 a intrat direct în ecuația contractelor DGASPC Vâlcea și a câștigat Lotul II din acordul-cadru pentru perioada 2026–2028.

Concret, potrivit datelor publicate în SEAP, GALLO INVEST SRL a obținut prin contractul nr. 52800 din 15 aprilie 2026 acordul-cadru aferent Lotului II, în valoare de 5.748.246 lei. În aceeași zi, societatea a semnat și contractul subsecvent pentru perioada 01.05.2026 – 31.12.2026, în valoare de 1.284.963,75 lei.

În paralel, DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL a continuat să domine restul loturilor importante: Lotul I – prin acord-cadru de 8.948.324,88 lei și contract subsecvent de 2.000.309,85 lei; Lotul V – acord-cadru de 1.561.252 lei; precum și Loturile III și IV, atribuite anterior în februarie 2026.

Astfel, aproape întreaga hrană pentru beneficiarii centrelor sociale din subordinea DGASPC Vâlcea a fost împărțită între două societăți: DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL și GALLO INVEST SRL.

Aici apare însă întrebarea pe care nimeni din conducerea DGASPC Vâlcea nu pare dispus să o explice public: cum s-a ajuns la această împărțire a contractelor și care a fost logica reală a ofertelor depuse? Pentru că s-ar fi lăsat să se înțeleagă că în anumite zone s-ar fi licitat „sub preț”, permițând practic intrarea altui operator economic în schemă.

Coincidență? Strategie comercială? Sau o piață împărțită elegant, pe loturi, din bani publici?

În orice stat normal, o asemenea procedură ar trebui verificată la sânge. Vorbim despre contracte de milioane de lei pentru alimentația unor persoane vulnerabile: adulți cu dizabilități, bătrâni și beneficiari ai sistemului social. Nu despre simple livrări comerciale între firme private.

Mai ales că întregul mecanism financiar pleacă de la controversata majorare a alocației zilnice de hrană la 32 lei pe zi per beneficiar, stabilită prin HCJ Vâlcea nr. 4/30 ianuarie 2025. O sumă care, raportată la sute de beneficiari și la durata acordurilor-cadru, transformă cateringul social într-o adevărată mină de aur pentru operatorii selectați.

Iar în timp ce DGASPC Vâlcea vorbește în documente despre „incluziune socială”, „nutriție echilibrată” și „protecția persoanelor vulnerabile”, întrebările esențiale rămân fără răspuns: cine a stabilit aceste prețuri, cine verifică efectiv calitatea hranei și cum au fost evaluate ofertele care au împărțit milioane de lei între DACIA SERVICE și GALLO INVEST?

Într-un județ în care banii publici se scurg prea des prin contracte comode, cazul DGASPC Vâlcea nu poate fi tratat ca o simplă licitație bifată în SEAP. Este vorba despre hrană, despre persoane vulnerabile și despre milioane de lei. Iar acolo unde hrana săracilor ajunge să fie „îngrășată” în acte, cineva trebuie să răspundă.

Tiberiu Pirnau