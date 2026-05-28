joi, 28 mai 2026

bForce ajunge la Sibiu

După 17 ani de activitate în București, bForce, service specializat pe marca BMW, deschide o nouă locație la Cristian, lângă Sibiu. Noua unitate va funcționa începând cu 8 iunie și vine în întâmpinarea proprietarilor de BMW din centrul țării, care până acum ajungeau frecvent în Capitală pentru lucrări specializate.

Extinderea bForce la Sibiu este rezultatul unei experiențe solide construite în timp și al unei cereri constante venite din partea clienților. Service-ul din București a atras de-a lungul anilor proprietari de BMW din toată țara, iar noua locație de la Cristian are rolul de a aduce aceste servicii mai aproape de cei din Sibiu, Cluj, Mureș și zonele apropiate.

O investiție într-o zonă bine conectată

Alegerea localității Cristian nu a fost întâmplătoare. Echipa bForce își dorea încă din 2017 să deschidă o nouă locație, iar zona Sibiului a fost una dintre direcțiile analizate. Inițial, căutările s-au concentrat în zona Săliște, în apropierea autostrăzii, însă spațiul potrivit a fost găsit, în cele din urmă, la Cristian.

Locația are un avantaj important: este aproape de Sibiu, dar și de autostradă, ceea ce o face accesibilă pentru clienții din mai multe județe. Din Cristian se poate ajunge rapid către Cluj sau Mureș, iar pentru mulți proprietari de BMW acest lucru înseamnă mai puțin timp petrecut pe drum și acces mai facil la servicii specializate.

Robert Panciu, managerul service-ului bForce, a explicat că noua locație are rolul de a opri fluxul de clienți care mergeau până la București pentru intervenții specifice. Prin deschiderea de la Cristian, bForce devine mai aproape de aceștia și poate răspunde mai eficient nevoilor lor.

17 ani de experiență dedicați unei singure mărci

Unul dintre motivele pentru care bForce s-a remarcat este specializarea exclusivă pe marca BMW. Într-o piață în care multe service-uri lucrează cu mai multe branduri, bForce a ales să se concentreze pe un singur producător. Această decizie a fost luată din dorința de a oferi lucrări de calitate și de a cunoaște în profunzime particularitățile fiecărui model.

Experiența acumulată în aproape 17 ani se vede în modul în care echipa identifică problemele, stabilește soluțiile și respectă procedurile tehnice. Mecanici care lucrează constant cu aceeași marcă ajung să observe rapid anumite simptome și să înțeleagă mai bine comportamentul mașinilor.

bForce se ghidează după proceduri elaborate de producătorul BMW și are posibilitatea de a achiziționa piese originale prin programe dedicate. În același timp, service-ul precizează transparent că nu este reprezentanță și nici dealer autorizat BMW. Această poziționare oferă clientului o imagine clară asupra serviciilor primite și asupra modului în care este organizată activitatea.

Un service construit în jurul clientului

Noua locație bForce de la Cristian a fost gândită ca un spațiu modern și smart, în care experiența clientului contează la fel de mult ca partea tehnică. De la primul contact cu echipa de front desk până la discuția cu un consilier și apoi la intervenția mecanică, fiecare etapă este organizată pentru claritate și eficiență.

Clientul este preluat într-un mod profesionist, iar problemele mașinii sunt discutate și analizate înainte ca lucrarea să ajungă în zona de service. Această abordare contribuie la încredere, mai ales în cazul unor intervenții tehnice care pot fi complexe.

bForce pune accent pe calitate și atenție la detalii. Obiectivul este ca fiecare client să aibă o experiență bună încă de la primul contact și să simtă că mașina sa este tratată cu seriozitate.

Servicii pentru întreținerea și repararea prestate de bForce

În locația de la Cristian, bForce oferă servicii de mentenanță, reparații mecanice, diagnoză, curățare și lucrări pentru menținerea ansamblelor în stare bună de funcționare. Aceste intervenții sunt esențiale pentru proprietarii care vor să își păstreze mașina în parametri optimi și să prevină apariția unor probleme mai grave.

Un serviciu important este geometria roților. Pentru această operațiune, bForce folosește un aparat Hunter de ultimă generație, un echipament american considerat de top pe piață. Alegerea unor dotări high-end arată direcția companiei: investiții în tehnologie, precizie și rezultate corecte.

În prezent, service-ul nu oferă lucrări de tinichigerie și vopsitorie și nu repară daune. De asemenea, nu există momentan servicii de spălătorie auto, însă bForce are în plan amenajarea unui post dedicat pentru mașinile clienților. Astfel, după finalizarea lucrărilor, mașina ar urma să fie predată curată și pregătită pentru drum.

Pe termen scurt, compania intenționează să includă și servicii de ITP, ceea ce va completa gama de soluții disponibile în noua locație.

Tehnologie și digitalizare în fiecare etapă

Un alt element care diferențiază bForce este modul de lucru digitalizat. În service-ul de la Cristian, fluxul intern este organizat electronic. Nu se lucrează cu documente pe hârtie, iar semnăturile se fac pe tabletă. Mecanicul primește comanda tot pe tabletă, ceea ce ajută la o mai bună organizare și la reducerea erorilor.

Digitalizarea nu este doar un detaliu modern, ci un instrument care face activitatea mai eficientă. Informațiile circulă mai rapid, comenzile sunt mai clare, iar fiecare lucrare poate fi urmărită mai bine. Pentru client, acest lucru înseamnă transparență și o experiență mai bine structurată.

Pentru ca noua locație să funcționeze după aceleași standarde ca service-ul din București, angajații de la Cristian sunt pregătiți în Capitală. Astfel, aceștia se familiarizează cu sistemul intern, cu procedurile de lucru și cu nivelul de calitate pe care bForce îl urmărește.

Sustenabilitate și dotări pentru viitor

Clădirea noului service de la Cristian este sustenabilă și folosește energie solară. Car-portul este echipat cu stații de încărcare, destinate clienților bForce, nu publicului extern. Această investiție arată preocuparea companiei pentru eficiență energetică și pentru adaptarea la direcțiile actuale din industria auto.

Un service modern nu mai înseamnă doar mecanici bine pregătiți și scule performante. Înseamnă și infrastructură inteligentă, consum eficient de energie și capacitatea de a răspunde schimbărilor din piață. Prin noua locație, bForce combină experiența acumulată în 17 ani cu o viziune orientată spre viitor.

Formare profesională prin Școala de mecanici bForce

bForce va dezvolta și o componentă educațională importantă. Sub denumirea „Școala de mecanici bForce”, service-ul va organiza cursuri de școlarizare și calificare profesională pentru meseria de mecanic auto.

Cei înscriși vor urma cursuri de formare profesională, iar competențele și diploma obținute vor fi recunoscute la nivel european. Pentru zona Sibiului, această inițiativă poate fi o oportunitate reală pentru cei care vor să învețe o meserie practică și căutată.

Prin acest proiect, bForce contribuie la pregătirea unor viitori specialiști și oferă o soluție concretă într-un domeniu în care nevoia de personal calificat este ridicată.

O nouă opțiune pentru servicii de calitate în centrul țării

Deschiderea bForce la Cristian aduce mai aproape de clienți un service specializat, cu experiență, dotări moderne și procese digitale. Pentru proprietarii de BMW din Sibiu, Cluj, Mureș și zonele apropiate, noua locație înseamnă acces mai rapid la servicii dedicate, fără drumuri lungi până la București.

bForce își continuă astfel dezvoltarea, păstrând aceeași direcție care i-a definit activitatea: specializare pe BMW, calitate în lucrări, atenție la client și investiții în tehnologie.

Programările pentru service-ul bForce de la Cristian se fac la numărul de telefon 0720535010. Echipa poate fi contactată și prin e-mail, la adresa [email protected].