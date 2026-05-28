joi, 28 mai 2026

„Baronul” de la CAS Vâlcea! Cum a ajuns Alin Voiculeț să controleze de aproape un deceniu una dintre cele mai importante instituții din județ

În timp ce sistemul sanitar din Vâlcea se confruntă cu lipsa medicilor, liste de așteptare interminabile și acuzații privind accesul preferențial la servicii medicale, la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea se află, de aproape 10 ani, același personaj politic: Alin Voiculeț. Pesedist cu vechime, consilier județean PSD și om considerat apropiat de cercurile de putere din partid, Voiculeț a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai controversați șefi de instituții publice din județ.

În aceste zile, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori generali ai caselor județene de sănătate, inclusiv pentru CAS Vâlcea. Concursul este programat pentru data de 18 iunie 2026, iar procedura vine după ani întregi în care multe funcții din sistem au fost ocupate prin interimate sau menținute sub influență politică.

La Vâlcea, numele lui Alin Voiculeț este sinonim cu ideea de „director etern”. Deși legislația și reformele promise de fiecare guvern vorbeau despre depolitizare și profesionalizare, în realitate, CAS Vâlcea a rămas ani la rând o redută controlată politic. Surse din sistem susțin că Voiculeț nu a fost niciodată perceput ca un manager independent, ci mai degrabă ca un executant fidel al ordinelor venite de la liderii PSD Vâlcea.

Mai mulți angajați din sistemul medical vâlcean au reclamat, de-a lungul timpului, existența unei atmosfere de teamă și obediență în relația cu instituția condusă de Voiculeț. Contractele cu furnizorii medicali, relațiile cu spitalele sau verificările efectuate de CAS au fost frecvent subiect de nemulțumiri și suspiciuni. Chiar dacă multe dintre aceste acuzații nu au fost niciodată probate oficial în instanță, imaginea publică a șefului CAS a fost afectată constant de scandaluri și controverse.

În mediul politic local, Alin Voiculeț este văzut drept unul dintre oamenii de încredere ai PSD Vâlcea, fiind simultan și consilier județean. Această dublă calitate ridică semne serioase de întrebare privind independența instituțională a CAS Vâlcea. Cum poate un director al unei instituții care gestionează sute de milioane de lei din bani publici să fie, în același timp, și om politic activ? Cine garantează că deciziile administrative sunt luate exclusiv în interesul pacienților și nu după calcule de partid?

În ultimii ani, numele lui Voiculeț a apărut în mai multe dispute publice. De la acuzații privind influența politică exercitată asupra instituției până la nemulțumiri legate de modul în care sunt împărțite fondurile către furnizorii medicali, directorul CAS Vâlcea a fost frecvent ținta criticilor. Opozanții săi susțin că instituția a devenit mai degrabă un instrument politic decât un arbitru neutru al sistemului de sănătate.

Mai mult, contestatarii săi afirmă că menținerea sa atât de mult timp la conducerea CAS Vâlcea demonstrează felul în care funcțiile-cheie din sănătate sunt transformate în sinecuri politice. Într-un județ în care spitalele se plâng de subfinanțare, iar pacienții sunt nevoiți să scoată bani grei din buzunar pentru investigații sau tratamente, permanența lui Voiculeț în funcție devine un simbol al blocajului și al influenței de partid asupra sistemului sanitar.

Anunțul CNAS privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general la CAS Vâlcea vine, astfel, într-un moment extrem de sensibil. În spațiul public deja se vorbește despre posibilitatea ca procedura să fie doar una formală, menită să conserve actualele influențe politice. Criticii lui Voiculeț se întreabă dacă nu cumva rezultatul concursului este deja cunoscut în culisele PSD.

De altfel, în Vâlcea există o percepție tot mai puternică potrivit căreia multe instituții publice au fost transformate în adevărate feude politice, unde competența contează mai puțin decât apartenența la partid sau loialitatea față de liderii politici locali. CAS Vâlcea este deseori indicată drept unul dintre cele mai clare exemple ale acestui fenomen.

Rămâne de văzut dacă noul concurs organizat de CNAS va aduce cu adevărat o schimbare sau dacă Alin Voiculeț va continua să conducă instituția care gestionează sănătatea a sute de mii de vâlceni. Pentru mulți oameni din sistem, adevărata întrebare nu mai este cine va câștiga concursul, ci dacă acesta va fi unul real sau doar o nouă etapă dintr-un joc politic început în urmă cu aproape un deceniu.