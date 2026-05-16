duminică, 17 mai 2026

Băile Govora intră într-o nouă eră turistică: inaugurarea primului resort de 5 stele din Vâlcea confirmă renașterea stațiunii

Stațiunea Băile Govora trăiește una dintre cele mai importante perioade din ultimele decenii. Dezvoltarea accelerată a infrastructurii turistice, proiectele finanțate din fonduri europene și implicarea mediului privat încep să transforme stațiunea într-un adevărat pol al turismului balnear și de relaxare din România.

În acest context, ziua de 14 mai 2026 a avut o semnificație aparte pentru turismul vâlcean: inaugurarea oficială a Park Villas Resort & Spa Govora, primul resort de 5 stele din județul Vâlcea. Evenimentul reprezintă nu doar deschiderea unei noi unități hoteliere premium, ci și un semnal puternic că stațiunea Băile Govora revine în prim-planul turismului românesc.

Investiția ridică standardele serviciilor turistice din zonă și aduce un plus major de imagine pentru stațiune, adresându-se atât turiștilor români, cât și celor străini care caută condiții moderne de cazare, relaxare și wellness într-un cadru natural de excepție. Inaugurarea resortului este considerată de mulți operatori din domeniu drept un moment istoric pentru județul Vâlcea.

Tot joi, la sediul Primăriei Orașului Băile Govora, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Consultativ al Primarului în domeniul turismului, la care au participat reprezentanți ai hotelurilor și pensiunilor din stațiune, reprezentanți ai unităților de învățământ cu profil turistic, dar și oficiali ai administrației locale.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiectele aflate în implementare sau în evaluare, finanțate din fonduri europene și guvernamentale, investiții care vizează modernizarea infrastructurii urbane, dezvoltarea zonelor de agrement, mobilitatea urbană și îmbunătățirea serviciilor publice. Toate acestea au un obiectiv clar: creșterea atractivității turistice a stațiunii și repoziționarea Băilor Govora pe harta marilor destinații balneare din România.

Autoritățile locale și operatorii din turism au discutat și despre programul estival 2026, după succesul înregistrat anul trecut de „Serile de vară la amfiteatru”, evenimente care au adus mii de turiști în stațiune și au revitalizat viața culturală locală.

Pentru vara acestui an, administrația locală pregătește noi seri muzicale în amfiteatrul din parc, începând cu week-end-ul 28–29 iunie, dar și evenimente noi dedicate tinerilor și familiilor: un festival de muzică ușoară și seri de film în aer liber.

Mesajul transmis după întâlnire este unul clar: dezvoltarea stațiunii nu mai depinde doar de administrație sau doar de mediul privat, ci de un parteneriat real între autorități, investitori și comunitate.

Iar inaugurarea Park Villas Resort & Spa Govora pare să confirme exact acest lucru: Băile Govora nu mai este doar o stațiune cu tradiție, ci începe să devină o destinație turistică modernă, exclusivistă și competitivă la nivel național.