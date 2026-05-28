Avantajele implanturilor Southern în reabilitările orale complexe

Reabilitările orale complexe pun presiune reală pe deciziile tale clinice. Atrofia severă, edentația totală, eșecurile implantare sau cazurile post-traumatice cer soluții care îți oferă control, stabilitate și opțiuni clare de restaurare.

În majoritatea cazurilor, provocarea principală este osul insuficient sau angulat nefavorabil. Pacientul își dorește o soluție fixă, rapidă și ușor de întreținut. Tu ai nevoie de un sistem care susține tratamente pe termen lung și îți permite să lucrezi predictibil. Implanturile Southern răspund acestor cerințe printr-un design validat clinic în peste 70 de țări și printr-o gamă adaptată cazurilor dificile.

Ce presupune o reabilitare orală complexă

Te confrunți frecvent cu:

atrofii maxilare severe,

necesitatea unor lucrări full-arch (All-on-4/All-on-6),

angulații osoase care limitează axul protetic ideal,

pacienți cu risc crescut de periimplantită.

În astfel de situații, planificarea trebuie să reducă numărul intervențiilor chirurgicale și să permită restaurări înșurubate pentru mentenanță eficientă. De multe ori, obiectivul este să eviți adițiile osoase extinse și să valorifici osul nativ existent.

Tehnologia Co-Axis® – control al angulației încă din faza chirurgicală

Implanturile cu platformă protetică angulată integrată (12°, 24°, 36°) îți permit să corectezi direcția restaurării direct din corpul implantului. Astfel, folosești osul disponibil fără să compromiți poziția protetică.

Ce obții concret:

Paralelism mai bun între implanturi în lucrările full-arch. Reducerea necesității bonturilor angulate. Stres mecanic mai mic asupra șurubului protetic.

Pentru utilizare uzuală în reabilitări totale, această abordare îți simplifică etapa restaurativă și facilitează realizarea unor lucrări înșurubate, ușor de întreținut pe termen lung.

La jumătatea planificării, merită să analizezi gama completă de implanturi Southern.

Reducerea intervențiilor de augmentare

În multe cazuri, poți evita sinus lift-ul clasic sau grefele extinse prin utilizarea implanturilor înclinate posterior, pterigoidiene sau zigomatice.

Beneficiul pentru pacient este clar:

intervenții mai puține,

timp total de tratament redus,

recuperare mai ușor de gestionat.

Pentru tine, asta înseamnă un plan chirurgical mai eficient și o comunicare mai simplă cu pacientul.

Implanturile zigomatice în atrofii severe

În atrofia maxilară avansată (Cawood-Howell V–VI), ancorarea în osul zigomatic oferă stabilitate primară ridicată. Variantele cu unghi mare permit un control protetic mai bun și reduc poziționarea palatinală excesivă.

În practică, poți obține încărcare imediată atunci când stabilitatea primară o permite și când respecți protocoalele recomandate. Rezultatele devin predictibile atunci când urmezi indicațiile chirurgicale și protetice validate clinic.

Suprafața hibridă MSc și controlul periimplantitei

Suprafața combină o zonă apicală moderat rugoasă pentru osteointegrare cu un colier coronar neted de 3 mm.

Avantajul clinic:

aderență bacteriană redusă în zona marginală,

igienizare mai eficientă în caz de expunere,

protecție suplimentară pentru pacienții cu factori de risc.

Pentru rezultate stabile, această configurație susține menținerea nivelului osos marginal în condiții de mentenanță corectă.

Conexiuni protetice și stabilitate mecanică

Southern oferă mai multe tipuri de conexiuni (Internal Hex, External Hex, Deep Conical, TRI-NEX®, IT Connection). Conexiunile conice reduc micromișcările și distribuie forțele lateral într-un mod mai controlat, util în lucrările full-arch sau la pacienți bruxomani.

Titanul Grad 4 și designul geometric optimizat susțin rezistența la oboseală mecanică. Sistemul este conceput pentru a susține tratamente pe termen lung, cu rezultate predictibile atunci când urmezi protocoalele recomandate.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul l. Pentru fiecare pacient, realizează evaluarea clinică și radiologică completă și discută indicațiile, contraindicațiile și riscurile înainte de a stabili planul de tratament.