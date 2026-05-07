vineri, 8 mai 2026

Austeritate pentru români, sinecuri pentru smecherii din energie! Fostul senator PNL Romulus Bulacu, salariu de circa 25.000 lei NET la Transgaz. RUSINE!

În timp ce ex-premierul Ilie Bolojan vorbește obsesiv despre austeritate, reducerea cheltuielilor și „strângerea curelei” pentru români, în companiile de stat controlate politic continuă nestingherite vechile practici de partid: sinecuri, consilieri bine plătiți și rețele de influență abonate la bani publici.

Un nou caz care ridică serioase semne de întrebare vine chiar din zona strategică a energiei. Potrivit unor informații apărute pe liste difuzate de posturile naționale de televiziune Antena 3 și B1 TV, unul dintre consilierii directorului general al Transgaz⁠, Ion Sterian, este nimeni altul decât fostul senator PNL Vâlcea, Romulus Bulacu.

Surse politice susțin că Bulacu ar încasa lunar un salariu NET de aproximativ 25.000 de lei pentru funcția de consilier, într-o perioadă în care Guvernul cere sacrificii populației și vorbește despre restructurări și eficiență bugetară.

Întrebarea legitimă este simplă: care este expertiza tehnică reală a lui Romulus Bulacu în domeniul gazelor naturale și al energiei, care să justifice o asemenea remunerație din bani publici?

Cariera sa este eminamente politică. Născut în aprilie 1956, Bulacu este unul dintre vechii oameni ai PDL și apoi ai PNL Vâlcea. A condus filiala democrat-liberală din județ, iar ulterior a devenit senator PNL în legislatura 2016–2020. Astăzi, deși figurează ca membru PNL Vâlcea, activitatea sa politică se desfășoară mai degrabă în cercurile de influență ale PNL București, unde și-a conservat relațiile construite în perioada mandatului parlamentar.

După pierderea mandatului de senator în 2020, Bulacu a fost instalat de Guvernul liberal condus de Florin Cîțu în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC)⁠, cu rang de secretar de stat. Numirea a provocat atunci controverse uriașe, deoarece Bulacu se afla deja într-un război juridic cu Agenția Națională de Integritate.

Mai exact, printr-o decizie definitivă pronunțată în decembrie 2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul senator pierduse procesul cu ANI într-un dosar de incompatibilitate. Consecința era clară: interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani.

Doar că, în stilul deja consacrat al clientelei politice, lucrurile au fost „rezolvate” procedural. Bulacu a formulat o contestație în anulare, iar un alt complet al ÎCCJ a admis în noiembrie 2020 calea extraordinară de atac și a dispus rejudecarea procesului.

Finalul a venit însă pe 13 octombrie 2021, când Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Romulus Bulacu împotriva sentinței Curții de Apel Pitești. Practic, incompatibilitatea constatată de ANI a rămas definitivă.

În urma acelei decizii, Guvernul a fost obligat să numească un nou inspector general la ISC.

Astăzi însă, același personaj apare în structura de consilieri a directorului general de la Transgaz, una dintre cele mai importante companii strategice ale statului român. Și nu vorbim despre un salariu modest, ci despre unul care depășește cu mult veniturile majorității specialiștilor autentici din sistemul energetic.

Mai mult, cazul ridică și o problemă morală majoră pentru PNL, partid care încearcă să pozeze în formațiunea „reformei”, a „onestității” și a „competenței”. În realitate, vechile rețele de partid par mai vii ca niciodată.

Interesant este și faptul că fiul său, Cezar Bulacu, extrem de activ în spațiul media și online, evită constant să discute despre controversata poziție ocupată de tatăl său în sistemul energetic de stat.

Iar întrebările nu se opresc aici.

Cine sunt ceilalți consilieri ai lui Ion Sterian? Ce conexiuni politice au? Ce salarii încasează? Ce competențe reale justifică aceste poziții?

Într-o Românie sufocată de taxe, scumpiri și discursuri despre austeritate, companiile strategice din energie par să fi rămas ultimele refugii ale clientelei de partid. Iar când lumina se va aprinde cu adevărat peste „șobolănimea galbenă” infiltrată în sistem, mulți români vor înțelege de ce statul merge din criză în criză, în timp ce privilegiații politic continuă să prospere pe bani publici.