sâmbătă, 16 mai 2026

AUR Râmnicu Vâlcea, acțiune dedicată Zilei Familiei în Parcul Zăvoi: „Familia românească trebuie apărată și susținută!”

Organizația AUR Râmnicu Vâlcea a desfășurat vineri după-amiază, în Parcul Zăvoi, o acțiune publică dedicată Zilei Internaționale a Familiei. Membrii și simpatizanții formațiunii au distribuit pliante și au stat de vorbă cu vâlcenii despre importanța familiei românești, a valorilor tradiționale și a implicării civice în comunitate.

Punctul de întâlnire a fost la intrarea în parc dinspre râul Olănești, iar zeci de membri AUR au participat la acțiunea desfășurată într-o atmosferă relaxată, în mijlocul familiilor ieșite la plimbare în una dintre cele mai frumoase zile de primăvară din această perioadă.

Participanții au transmis mesaje de susținere pentru familia tradițională și pentru păstrarea identității și valorilor românești, discutând cu cetățenii despre problemele sociale și economice care afectează tot mai mult familiile din România.

„Familia reprezintă temelia societății românești. Într-o perioadă în care valorile autentice sunt tot mai des atacate sau ignorate, considerăm că este important să fim aproape de oameni și să promovăm respectul pentru familie, pentru copii și pentru comunitate”, a transmis Tiberiu Pîrnău, reprezentant AUR Râmnicu Vâlcea.

Acțiunea s-a bucurat de interes din partea trecătorilor, numeroși vâlceni oprindu-se pentru discuții cu membrii partidului și pentru a primi materialele informative.

AUR Râmnicu Vâlcea a anunțat că astfel de evenimente vor continua și în perioada următoare, în mai multe zone din municipiu și județ, scopul fiind menținerea unui dialog permanent cu cetățenii și promovarea valorilor considerate fundamentale pentru societatea românească.