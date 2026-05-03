AUR propune Ghișeul Unic pentru Diaspora, o soluție integrată pentru întoarcerea românilor acasă

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea Ghișeului Unic pentru Diaspora, un instrument național destinat sprijinirii românilor din străinătate care doresc să revină în țară.

Această inițiativă vine ca răspuns la realitatea milioanelor de români plecați din țară și la lipsa unor instrumente concrete prin care statul să îi sprijine să revină acasă. Birocrația, lipsa informațiilor și plimbarea între instituții sunt obstacolele care îi țin departe de România.

Inițiativa stabilește obligații clare pentru autoritățile publice centrale de a furniza și actualiza informațiile în platformă, introduce un serviciu de consiliere integrată cu personal de specialitate și prevede sancțiuni pentru instituțiile care nu respectă aceste obligații. Totodată, proiectul creează un mecanism de coordonare între instituțiile statului, sub responsabilitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pentru a elimina fragmentarea actuală a serviciilor.

Inițiatorul proiectului, deputatul AUR Ramona Lovin, a declarat că proiectul privind Ghișeul Unic pentru Diaspora oferă soluții concrete pentru românii care vor să revină în țară, eliminând birocrația și lipsa de informații.

„Am depus proiectul de lege pentru organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, așa cum le-am promis românilor din străinătate pe 24 ianuarie, atunci când, împreună cu peste 50 de colegi ai mei, deputați și senatori AUR, am mers în orașele lor pentru a le prezenta programul „Înapoi Acasă”.

Acest proiect vine cu soluții concrete pentru românii care își doresc să se întoarcă în țară și care, de multe ori, se lovesc de birocrație, drumuri inutile și lipsă de informații. Prin ghișeul unic, românii vor primi, într-un singur loc, îndrumare și consiliere pentru accesarea programelor de sprijin ale statului român, pentru achiziționarea unei locuințe la costuri reduse, pentru finanțarea sau cofinanțarea unei afaceri și pentru găsirea unui loc de muncă potrivit experienței și studiilor lor.

Tot aici vor putea obține sprijin pentru recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor făcute în străinătate, pentru înscrierea și integrarea copiilor în școli, dar și pentru recunoașterea perioadelor lucrate în afara țării și cumularea pensiei.

Este timpul să venim cu soluții concrete pentru a-i aduce pe români acasă, mai ales în această perioadă dificilă pentru economia României. Întoarcerea românilor reprezintă un avantaj uriaș pentru țară, din punct de vedere spiritual, demografic, dar și economic. Românii care se întorc vin cu experiența acumulată în diferite domenii, în economii mult mai puternice, cu profesionalism, cu dorință de muncă și, de multe ori, cu capital.

Românii din diaspora vor să se întoarcă, să-și crească fiii, să muncească și să investească în România. Statul român are obligația de a le oferi direcții, oportunități și soluții concrete”, a declarat deputatul AUR de diaspora, Ramona Lovin.

Prin această inițiativă, AUR propune un cadru funcțional care simplifică relația românilor din diaspora cu statul și transformă intenția de revenire într-un proces predictibil și accesibil.