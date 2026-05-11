luni, 11 mai 2026

AUR Drăgășani pune condiții dure pentru intrarea la guvernare: „Fără reforme reale și fără premier AUR, rămânem în opoziție!”

În cadrul ședinței Organizației Municipale AUR Drăgășani, liderii și membrii formațiunii au transmis un mesaj ferm către actuala clasă politică: AUR nu va intra la guvernare „cu orice preț” și nu va gira un nou compromis politic fără reforme fundamentale ale statului român.

Decizia adoptată în unanimitate de organizația municipală stabilește clar că o eventuală participare la actul de guvernare poate fi discutată doar dacă sunt asumate măsuri concrete, considerate esențiale pentru resetarea sistemului politic și administrativ din România.

Printre condițiile considerate nenegociabile se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, în acord cu referendumul național din 2009, măsură pe care reprezentanții AUR o văd ca pe un pas necesar pentru diminuarea cheltuielilor statului și eficientizarea aparatului legislativ.

Totodată, AUR cere eliminarea finanțării partidelor politice din bani publici, susținând că milioane de euro ajung anual în conturile formațiunilor politice în timp ce spitalele, școlile și infrastructura continuă să sufere din lipsă de fonduri.

Un alt punct central îl reprezintă revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin, măsură despre care reprezentanții partidului afirmă că ar reda legitimitatea reală administrației locale și ar limita influența „baronilor politici” care controlează județele de ani de zile.

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, susține poziția adoptată de organizația din Drăgășani și afirmă că românii s-au săturat de guverne construite prin compromisuri și negocieri de culise.

„AUR nu poate participa la o guvernare care păstrează aceleași mecanisme toxice ce au sufocat România în ultimele decenii. Reducerea numărului de parlamentari, eliminarea subvențiilor uriașe pentru partide și revenirea la două tururi sunt reforme de bun-simț, cerute de români de foarte mult timp. Fără un premier AUR și fără asumarea clară a acestor măsuri, rolul nostru rămâne acela de a reprezenta vocea opoziției și interesele cetățenilor”, a declarat deputatul vâlcean.

Mesajul transmis de AUR Drăgășani vine într-un context politic tensionat, în care negocierile pentru formarea unei noi majorități readuc în prim-plan discuțiile despre reformarea clasei politice, reducerea privilegiilor și schimbarea modului în care sunt aleși liderii administrației locale.

Pentru AUR, intrarea la guvernare este prezentată nu ca o miză de putere, ci ca o posibilă etapă condiționată strict de implementarea unor reforme pe care partidul le consideră fundamentale pentru recâștigarea încrederii românilor în stat.