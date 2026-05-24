luni, 25 mai 2026

AUR atacă politicile lui Bolojan și cere „energie ieftină pentru români”: stop decarbonizării și relansarea marilor investiții

Alianța pentru Unirea Românilor susține că România traversează o criză energetică provocată de politicile guvernamentale din ultimii ani și propune un pachet de măsuri radicale pentru relansarea sectorului energetic național. Reprezentanții partidului afirmă că scumpirea energiei și blocarea investițiilor au afectat direct nivelul de trai al populației și competitivitatea economiei românești.

În centrul planului prezentat de AUR se află măsura intitulată „Energie ieftină pentru români”, prin care partidul cere oprirea procesului de decarbonizare până în momentul în care România își va asigura independența și suficiența energetică.

Totodată, AUR propune o reorganizare majoră a sistemului energetic prin fuziunea companiilor Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica și Nuclearelectrica, măsură despre care susține că ar crea un „campion energetic național” capabil să stabilizeze piața și să reducă dependența de importuri.

Printre măsurile anunțate se numără și prelucrarea internă a gazelor naturale și a țițeiului, acordarea de noi licențe de exploatare, dar și accelerarea marilor investiții energetice considerate strategice pentru economia românească.

Reprezentanții AUR afirmă că fără energie accesibilă România riscă să piardă investiții, locuri de muncă și capacitatea de a susține o industrie competitivă și o agricultură performantă. Potrivit acestora, actualele politici energetice au generat costuri uriașe pentru populație și mediul de afaceri, iar redeschiderea investițiilor în producția de energie ar reprezenta una dintre soluțiile pentru reducerea presiunii asupra consumatorilor.

Tema energiei devine astfel unul dintre principalele fronturi de atac politic la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul în care prețurile la utilități și viitorul marilor companii energetice de stat continuă să provoace dispute aprinse pe scena politică.