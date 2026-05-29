Arhiepiscopia Râmnicului organizează de 1 Iunie activități pentru copii

sâmbătă, 30 mai 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, luni, 1 iunie,  Arhiepiscopia Râmnicului organizează manifestările „Bucurii pentru copii. Daruri alese”.

Pe parcursul zilei copiii vor participa la Sfânta Liturghie, dar și la expoziții, ateliere de creație, activități artistice și pelerinaje:

Astfel, vor avea loc:
- Spectacolul „Bucuria copilăriei”, susținut de către Corul „Benedictus” al Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Sala „Iosif Episcopul” a Centrului cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, ora 16.00.
- Vernisaj expoziție de icoane.
- Proiecție de film și activități ludice la Biserica „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni.
- Atelier de olărit la Parohia Horezu.
- Spectacolul „Frumoasă ești copilărie”, organizat de Protoieria Călimănești.
- Pelerinaj la Mănăstirea „Sfânta Treime”, organizat de Protoieria Drăgășani.
- Activități catehetice și recreative în cadrul centrelor educaționale ale parohiilor.

Ziua de 1 Iunie este sărbătorită în întreaga lume ca zi dedicată copilului și constituie un prilej de a-i așeza în comuniunea rugăciunii, dar și de a pune în lumină darurile pe care Preamilostivul Dumnezeu le-a împărtășit fiecăruia în parte.

