ANUNȚ Primăria Vaideeni: Despăgubiri TRANSGAZ

Primăria Comunei Vaideeni informează cetățenii vizați de proiectele de infrastructură desfășurate de SNTGN TRANSGAZ SA cu privire la procedura de semnare a documentației pentru acordarea despăgubirilor.

Pentru finalizarea dosarului și semnarea documentelor, titularii/posesorii terenurilor afectate sunt rugați să prezinte următoarele acte:

• Act de identitate (copie);

• Act de proprietate asupra terenului/imobilului (copie după titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat moștenitor etc.) – in lipsa actelor de proprietate se va depune adeverinta de la Registrul Agricol;

• Extras de cont bancar (pentru virarea sumelor de bani; extrasul trebuie să fie pe numele titularului).