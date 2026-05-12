Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea: „Sănătatea mintală a românilor nu poate fi sacrificată printr-o lege abuzivă!”

miercuri, 13 mai 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, trage un semnal de alarmă cu privire la proiectul de lege L58/2026 privind exercitarea profesiei de psiholog și organizarea Colegiului Psihologilor din România, inițiativă legislativă care a stârnit un val de revoltă în rândul specialiștilor din domeniul sănătății mintale.

„România traversează deja o perioadă extrem de complicată din punct de vedere social și economic, iar într-un asemenea context statul ar trebui să susțină sănătatea mintală a populației, nu să lovească exact în cei care oferă sprijin oamenilor aflați în suferință. Din păcate, proiectul de lege L58/2026 reprezintă un regres major și riscă să transforme profesia de psiholog într-o activitate sufocată de birocrație, taxe și control administrativ”, a declarat deputatul AUR Antonio Popescu.

Parlamentarul vâlcean susține că forma actuală a proiectului favorizează centralizarea puterii în interiorul Colegiului Psihologilor și creează premisele unui monopol administrativ și financiar asupra profesiei.

„Vorbim despre o lege profund viciată, care nu urmărește îmbunătățirea actului psihologic, ci controlul pieței serviciilor de sănătate mintală. Sunt introduse prevederi abuzive care pot duce la radierea psihologilor stagiari după șase ani, indiferent de experiența lor reală sau de activitatea profesională desfășurată. Mai grav, vechimea profesională ajunge să fie calculată în funcție de venituri, nu de munca efectivă depusă. Practic, dacă un specialist lucrează cu persoane vulnerabile sau face voluntariat, riscă să fie penalizat pentru că nu produce suficient financiar”, a afirmat Antonio Popescu.

Deputatul AUR atrage atenția și asupra impactului social pe care această lege îl poate avea asupra pacienților și familiilor lor.

„Creșterea taxelor și a poverii administrative va duce inevitabil la scumpirea ședințelor de terapie. În același timp, mii de pacienți riscă să rămână fără specialiștii lor în plin proces terapeutic. În loc să încurajeze tinerii să intre într-un domeniu vital pentru societate, această lege îi alungă spre alte profesii sau spre plecarea din țară”, a spus parlamentarul.

Antonio Popescu critică și lipsa consultării reale a corpului profesional și faptul că proiectul nu reflectă amendamentele și observațiile formulate de specialiști.

„Este inadmisibil ca o lege cu un impact atât de mare asupra sănătății mintale a românilor să fie elaborată fără o dezbatere autentică și fără respectarea voinței profesioniștilor din domeniu. Convenția Națională a Colegiului Psihologilor, care reprezintă organul suprem de reprezentare al acestei profesii, a fost practic ocolită. Peste 800 de amendamente formulate de specialiști nu se regăsesc în forma actuală a proiectului”, a precizat deputatul AUR de Vâlcea.

Acesta susține că proiectul ridică inclusiv probleme serioase de constituționalitate și poate genera haos juridic în domeniul sănătății mintale și al educației speciale.

„Sunt afectate direct și domenii precum psihopedagogia specială, logopedia, terapia ABA sau activitatea interdisciplinară. Mulți profesioniști riscă să nu mai fie recunoscuți administrativ, deși activează legal de ani de zile. În plus, legea deleagă aspecte esențiale către regulamente interne viitoare, ceea ce contravine jurisprudenței Curții Constituționale”, a explicat Antonio Popescu.

Deputatul AUR solicită retragerea proiectului în forma actuală și elaborarea unei noi legi, realizată transparent, în colaborare cu specialiștii și instituțiile relevante.

„Avem nevoie de o lege modernă, echilibrată și corectă, construită împreună cu psihologii, psihoterapeuții, psihopedagogii și toți specialiștii implicați în sănătatea mintală a românilor. Nu putem accepta transformarea unei profesii esențiale într-un mecanism birocratic controlat de grupuri de interese. Sănătatea mintală a românilor trebuie protejată, nu sacrificată”, a concluzionat deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu.