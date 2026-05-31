Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea, mesaj de Ziua Comunei Tetoiu: „La mulți ani oamenilor gospodari ai acestei localități!”

duminică, 31 mai 2026

Sărbătoarea comunei Tetoiu a adunat duminică, 31 mai, în Ziua Sfântă de Rusalii, sute de localnici, reprezentanți ai administrației locale și invitați din județ.

Printre participanți s-a aflat și deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, care a transmis un mesaj de apreciere pentru administrația locală și pentru locuitorii comunei.

Parlamentarul vâlcean i-a mulțumit viceprimarului Alin Popescu pentru invitație și a felicitat echipa administrației locale pentru activitatea desfășurată în folosul cetățenilor. Totodată, Antonio Popescu a evidențiat colaborarea avută cu viceprimarul comunei, colaborare care a contribuit la obținerea finanțării de la bugetul de stat pentru două investiții importante.

Este vorba despre reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate, precum și despre modernizarea grupului sanitar al Școlii din satul Locul Nou, două proiecte considerate esențiale pentru creșterea calității serviciilor oferite locuitorilor.

„Mă bucur că, prin colaborarea pe care am avut-o cu domnul viceprimar, am reușit să susținem și să obținem finanțare de la bugetul de stat pentru aceste investiții. Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale și care vor aduce beneficii directe locuitorilor comunei”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Parlamentarul AUR a subliniat că rezultatele concrete reprezintă adevărata măsură a activității administrative și politice, iar comuna Tetoiu demonstrează că proiectele realizate în interesul cetățenilor sunt mai importante decât disputele politice.

„Comuna dumneavoastră este un exemplu în acest sens și ați demonstrat că lucrul în echipă și în interesul comunității este mai important decât culoarea politică. Atunci când există colaborare și preocupare sinceră pentru oameni, lucrurile bune se pot realiza”, a transmis deputatul vâlcean.

La final, Antonio Popescu a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor comunei: „La mulți ani comunei Tetoiu! La mulți ani oamenilor buni și gospodari! Dumnezeu să binecuvânteze Tetoiu, județul Vâlcea și România!”.